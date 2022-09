Med flera decennier som fotbollsdomare i bagaget har Jonas Eriksson, 48, blivit ett välbekant ansikte för fotbollsentusiaster.

Nu syns han i stället i SVT-programmet "Draknästet" i egenskap av entreprenör och företagsledare. Där tycker bedömer han deltagarnas affärsidéer – och det med all rätt. Eriksson ligger nämligen bakom flera framgångsrika företag.

Här kan du läsa allt om "Draknästet"-profilen Lena Aplers monsterlön.

Jonas Erikssons företag omsätter miljoner

Bland annat är Jonas Eriksson vd för tränings- och hälsokedjan WE. Enligt bolagsverket hade WE Sigtuna AB en omsättning på 11 898 000 kronor under 2021, medan vinsten landade på mer blygsamma 80 000 kronor.

Tillgångarna i bolaget beräknades uppgå till 5 797 000 kronor.

Jonas Eriksson på Idrottsgalan 2022. Foto: Christine Olsson/TT

Den forna fotbollsdomaren är också vd för EToM AB – ett bolag som bland annat ägnar sig åt konsultation inom sport, underhållning och pr och som både äger och förvaltar aktier i andra företag.



Detta företag omsatte 3 462 000 kronor och gick med 4 830 000 kronor i vinst under 2021. Samtidigt hade bolaget 51 992 000 kronor i tillgångar.

Utöver dessa företag är Eriksson också styrelseledamot i tillväxtkoncernen New Wave Group AB som, år 2021, hade en vinst respektive omsättning på 475 000 000 kronor och 108 000 000 kronor.

Läs om hur mycket Jonas Erikssons "Draknästet"-kollega Sara Wimmercranz tjänar här.

Jonas Erikssons lön – så mycket tjänar han

Hur ser då Jonas Erikssons lön ut? Under 2020 hade entreprenören, enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av, en fastställd förvärvsinkomst på 735 691 kronor, vilket gav 48-åringen en månatlig lön på drygt 61 000 kronor.

Samma år hade Eriksson ett överskott av kapital som landade på 580 575 kronor.

Här kan du läsa om Jacob de Geers miljonförmögenhet.