Högre andel tåg i tid i september

Av 87 076 framförda persontåg nådde 79 804 sin slutstation i rätt tid, vilket ger en punktlighet på 91,6 procent.

Det är en förbättring jämfört med augusti – en månad som beskrivs som en perfekt storm av Trafikverket och då 89,5 procent av tågen kom fram i tid – men alltjämt den lägsta punktligheten för september månad sedan 2018.

Trafikverket påpekar att antalet avgångar var det högsta någonsin för en septembermånad.

"Det var mycket som rullade vår väg under årets första höstmånad. Vädermässigt har vi sluppit såväl åska som höststormar, samtidigt som de banarbeten som pågår så här i slutet av banarbetssäsongen inte inneburit så många hastighetsnedsättningar", säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för området Trafik, till verkets hemsida.

Järnvägsbranschens definition av punktlighet är ett tåg som kommer fram till slutstation i rätt tid plus fem minuter. Om tåget är sex minuter sent, eller mer, in på stationen räknas det som försenat.