Högre matpriser i oktober – men ljusglimt anas

Prisökningstakten för dagligvaror totalt blev 12,5 procent i årstakt under oktober. För mat var takten högre, 14,9 procent i årstakt.

Under september låg prisökningstakten på mat på 14,4 procent i årstakt.

De produktkategorier som ökat mest under oktober är mejeri, plus 1,8 procent (20,7 procent i årstakt), ost plus 1,6 procent (22,7 procent i årstakt), fisk och skaldjur, plus 1,5 procent (15,6 procent i årstakt).

Toapapper ökade med 9 procent under oktober. Andra varor som blivit rejält mycket dyrare under oktober är vindruvor, plus 7,2 procent, avokado, plus 6,8 procent och kaviar, plus 5,1 procent under oktober.

Matpriskollen är ett företag som driver en app för konsumenter, och som samlar in matpriser från de olika kedjorna. Konsumenter kan använda appen gratis för att jämföra priser och erbjudanden. Företaget är fristående, och finansierar sin verksamhet genom att sälja uppgifter om priser och kampanjer som analysunderlag.

Källa: Matpriskollen