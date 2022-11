Drivmedelspriserna har skenat iväg rejält under det senaste året, men på tisdagen sänks priserna på både bensin och diesel.

Så mycket kostar bensin och diesel nu

Listpriset på 95-oktanig bensin sänks med 25 öre till 19:59 kronor per liter på bemannade stationer. För att hitta ett lägre pris måste man gå tillbaka till den 29 september.

Samma sak gäller dieselpriset, som också sänks med 25 öre till 24:57 kronor per liter. Det är i runda slängar fyra kronor billigare per liter än den historiska pristoppen på 28:52 kronor per liter i oktober.

Bensinpriset slog i sin tur historiskt rekord i början av juni i år, på 24:18 kronor per liter.

Priset på biodiesel (HVO100) sänks även det med 25 öre på tisdagen, och hamnar därmed på 29:72 kronor per liter. Priserna på fordonsgas och etanol (E85) lämnas oförändrade.