Olika bud om årets "svarta" näthandel

Enligt Klarna ökade näthandeln med sex procent på Black Friday. För hela Black Week (måndag–fredag) var ökningen två procent.

De mest sålda produktkategorierna under fredagen jämfört med en vanlig dag var elektronik, sport och fritidsprodukter samt smycken och accessoarer.

Mest intresserade av rabatter och erbjudanden under fredagen var invånarna i Stockholm, Södermanland och Uppsala län. Deras inköp per capita låg 17,4 respektive 4 procent över genomsnittet i landet, enligt Klarna.

Åldersgruppen 25–40 år handlade mest under fredagen. Den stod för 45 procent av inköpen. Detta enligt Klarna som via undersökningsföretaget Nepa fick svar från 1 033 svenskar om deras inköp under reaveckan.

Siffrorna från Prisjakt och Svea Bank pekar i annan riktning. Minskad e-handelsförsäljning på Black Friday med tolv procent och för Black Week minus 9,5 procent.

Inför den stora readagen förväntade sig kunderna 38 procent rabatt i snitt, enligt Kantar Public som undersökt saken på uppdrag av Prisjakt. Men snittrabatten stannade på 21 procent, samma som i fjol.