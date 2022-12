Elon Musk öppnar avstängda konton igen

Det började med att kontot "Elonjet", som följde Elon Musks privatjet i realtid, stängdes av. Det trots att informationen som kontot la upp var offentligt tillgänglig.

Efter det stängdes en rad journalister som bevakar Elon Musk av, det rör sig om reportrar som jobbar för The New York Times, The Washington Post och CNN.

Nu skriver Elon Musk i ett inlägg på Twitter att konton som följer hans position återigen kommer att öppnas. Vissa bedömare tolkar det som att även journalisternas konton kommer att öppnas.

Samtidigt meddelar Twitter att bolaget fortsätter att utreda och återinföra konton som stängdes av under den gamla Twitter-ledningen.