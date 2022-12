Elpriset ytterligare ner i söder

Det innebär en sänkning i elområde 3 och 4, det vill säga södra och mellersta Sverige, från 87 öre per kilowattimme under tisdagen till 78 öre per kilowattimme under onsdagen.

För elområde 1 och 2 stiger däremot priserna från 76 öre till 78 öre per kilowattimme.

Ovanpå börspriset på el tillkommer för konsumenten även elbolagens påslag, elskatt, moms och nätavgift.