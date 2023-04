Anmälningar om penningtvätt fortsätter öka

Fakta: Antal rapporter om misstänkt penningtvätt 2022: 45 113 2021: 37 528 2020: 24 505 2019: 21 709 2018: 19 306 Källa: Polisen

Under 2022 fick polisen in 45 113 rapporter om misstänkt penningtvätt. Det är en ökning på 20 procent jämfört med 2021 i en kurva som pekat stadigt uppåt under de senaste åren.

Polisens förklaringar bakom det växande antalet anmälningar är en kombination av bättre samverkan med andra myndigheter och en ökad medvetenhet om hur kriminella hanterar pengar. I dag har även fler aktörer än tidigare så kallad rapporteringsplikt.

De polisanmälda penningtvättsbrotten minskar däremot kraftigt, från 609 anmälningar 2021 till 242 anmälningar under fjolåret. Enligt polisen beror minskningen till stor del på att bankerna blivit bättre på att hantera och stoppa så kallade "vd-bedrägerier".

Bedrägeriformen går ut på att lura ett företag att skicka pengar till ett visst konto, som bedragaren kan kontrollera. Enligt finanspolisen finns det tecken på att kriminella nätverk som tidigare sysslat med vd-bedrägerier i stället övergått till andra metoder.

En bedrägeriform som ökar är så kallade vishingbedrägerier, där bedragare via telefon försöker komma över bankuppgifter. Ökar gör även rapporter om romans- och investeringsbedrägerier.