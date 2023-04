Så hanterar du din ekonomiska oro

Den ekonomiska krisen har bitit sig fast i Sverige. Matkassen är dyrare än någonsin och bolåneräntorna har fördubblats. Oron kring sin ekonomi kan vara svår att stänga av, säger Karin Calissendorff, legitimerad psykolog på Falck som jobbar med företagshälsovård.

— Oron får vara jobbig och den får vara i fokus. Det som brukar vara hjälpsamt är att skriva ned vad som stressar en, så att det blir konkret.

Tvåminutersregeln

Hon tipsar om en metod som kallas tvåminutersregeln, som innebär att man får tänka på sitt problem i två minuter, till exempel hur man ska kunna betala sin elräkning.

— Se om du kommer framåt med en lösning på ditt problem. Ska du kanske ringa elbolaget eller ta hjälp av en kompis? Om du ser att det är problemlösning du kommer fram till, då är det jättebra. Fortsätt på det spåret och skriv ned vad du kommer fram till. Men om du bara grubblar, då är det mer katastroftankar. Försök att bryta det mönstret, tänk på något annat eller ta en promenad.

Begränsad orosstund

Man kan också avsätta en stund per dag när man får tänka på sina problem, tipsar Karin Calissendorff. 20-30 minuter kan vara lagom, säger hon, men inte precis innan man ska sova.

— Det blir som en orosstund under en begränsad tid. Under den tiden får man tänka på sina problem, man får kolla sitt saldo, eller kolla upp andra saker. Det brukar vara hjälpsamt när orostankarna kommer hela tiden. Då kan man tänka att “jag skriver ned det och tittar på det under orosstunden, och så får jag försöka hantera det då”.

— Det kommer inte att stänga av orostankarna, de är svåra att helt stänga av. Men det är skönt att ha en stund dedikerad. Och i bästa fall leder det till att man kommer på lösningar.

Stoppa inte huvudet i sanden

När det gäller ekonomisk oro är det vanligt att man låtsas som att problemen inte finns, enligt Calissendorff. För att inte riskera att hamna i den fällan är en bra strategi att avsätta en tid.

— På helgen till exempel, när man sätter sig ned och till exempel gör upp en budget, så att man har information om hur läget är. En vanlig orsak till att man stoppar huvudet i sanden är brist på kunskap. Man tänker "jag har ingen koll på pengar". Se om det går att ta hjälp av en släkting eller en kompis som har lite mer koll. Eller ta hjälp av en Facebookgrupp eller Kronofogdens hemsida, där finns också en del tips.

— Och var jätteuppmuntrande mot dig själv efteråt, på nivån "ta en bulle". En vanlig grej är att man tar på sig för mycket, och tänker "på den här söndagseftermiddagen ska jag ändra hela min ekonomi". Det kommer inte att gå. Ta det i små steg. Man kanske gör upp en budget för nästa vecka.

Ändra invanda mönster

Om man är orolig för att inte kunna ändra invanda mönster tipsar Karin Calissendorff om att tänka: "Det kan gå".

— Tänk att andra människor har klarat det, eller tänk på saker du själv har lyckats ändra tidigare, slutat röka eller börjat träna. Och ha lagom förväntningar på dig själv. Men så småningom brukar det bli lite kul, när man ser att det går framåt.

Man bör också vara medveten om att det kommer vara tufft i några år framöver, säger Calissendorff, och inte tro att det blir bättre om sex månader.

— Men om det finns något positivt med krisen, så är det att det blir mer okej att prata öppet om sina ekonomiska problem, i och med att alla drabbas. Man tar hjälp av varandra i det.