Lidl tar marknadsandelar i Sverige

Lidl Sveriges tillväxt kan jämföras med 6,8 procents tillväxttakt för resten av branschen, enligt ett pressmeddelande.

Lågpriskedjan har setts som en vinnare när prisinflationen på livsmedel ökat kraftigt vilket också lett till förändrade konsumentbeteenden, något som nu företaget bekräftar. Omsättningen uppgick till totalt 16,7 miljarder kronor vilket var en rekordsiffra för bolaget.

"Den trend som vi sett under de senaste åren där fler konsumenter bryter sina vanor och rutiner har accelererat under hösten och vintern. Vi har under de senaste månaderna sett en fantastisk tillströmning av nya kunder till våra butiker", säger Sverigechefen Jakob Josefsson i pressmeddelandet.

Företagets förlust uppgick samtidigt till 19 miljoner kronor under 2022/23 jämfört med 132 miljoner kronor samma period föregående år.