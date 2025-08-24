Barnbidraget kommer inte den 20 september – det är orsaken

I september kommer en stor skillnad att märkas av alla föräldrar då barnbidraget inte betalas ut den 20:e, som det brukar.

Alla föräldrar som har barn och bor i Sverige får varje månad barnbidrag utbetalat från Försäkringskassan. Hur mycket du får beror på hur många barn du har.

Barnbidrag 2025: Sex barn resulterar i 11 740 kronor varje månad

Bidraget börjar dock på 1 250 kronor per barn per månad. Därefter tillkommer eventuellt flerbarnstillägg som gör det möjligt att få upp emot 4 240 kronor per månad, om din familj består av sex barn eller fler. Utöver det tillkommer då barnbidraget på 1 250 kronor per månad.

Således är det möjligt att få upp emot 11 740 kronor – om du har sex barn.

Foto: Jessica Gow/TT

Barnbidraget kommer inte betalas ut den 20 september

Något som alla föräldrar i Sverige är vana vid är att pengarna betalas ut den 20:e – varje månad. Men i september 2025 kommer det inte att ske.

Orsaken till det är helt enkelt att barnbidraget alltid betalas ut den 20:e, men i september månad infaller datumet på en lördag vilket innebär att pengarna istället betalas ut vardagen innan. Det innebär att du kommer få dina pengar på kontot den 19 september istället.

Tillägget betalas inte ut förrän i oktober

Det är även så att utbetalningen av flerbarnstillägget kommer att dröja.

”Utbetalningen av flerbarnstillägget följer utbetalningen av studiebidraget. Därför betalas inget flerbarnstillägg ut i juli, augusti eller september”, skriver Försäkringskassan på hemsidan.