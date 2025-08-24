Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Barnbidrag

Barnbidraget kommer inte den 20 september – det är orsaken

Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 13:00
Mobil, plånbok och kalender.
Barnbidraget kommer inte betalas ut som det brukar i september. Foto: Jessica Gow/TT & Fredrik Sandberg/TT

I september kommer en stor skillnad att märkas av alla föräldrar då barnbidraget inte betalas ut den 20:e, som det brukar.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Barnbidrag, Ekonomi, Pengar, September

Alla föräldrar som har barn och bor i Sverige får varje månad barnbidrag utbetalat från Försäkringskassan. Hur mycket du får beror på hur många barn du har.

MISSA INTE: Här får du betalt för att tjalla på snattare i butiken

Barnbidrag 2025: Sex barn resulterar i 11 740 kronor varje månad

Bidraget börjar dock på 1 250 kronor per barn per månad. Därefter tillkommer eventuellt flerbarnstillägg som gör det möjligt att få upp emot 4 240 kronor per månad, om din familj består av sex barn eller fler. Utöver det tillkommer då barnbidraget på 1 250 kronor per månad. 

Således är det möjligt att få upp emot 11 740 kronor – om du har sex barn.

Annons

MISSA INTE: Höjd pensionsålder för 1,3 miljoner svenskar – de påverkas

Foto: Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT

Barnbidraget kommer inte betalas ut den 20 september

Något som alla föräldrar i Sverige är vana vid är att pengarna betalas ut den 20:e – varje månad. Men i september 2025 kommer det inte att ske. 

Orsaken till det är helt enkelt att barnbidraget alltid betalas ut den 20:e, men i september månad infaller datumet på en lördag vilket innebär att pengarna istället betalas ut vardagen innan. Det innebär att du kommer få dina pengar på kontot den 19 september istället. 

Annons

MISSA INTE: Se upp för dolda sparfällan – få känner till det

Tillägget betalas inte ut förrän i oktober

Det är även så att utbetalningen av flerbarnstillägget kommer att dröja.

”Utbetalningen av flerbarnstillägget följer utbetalningen av studiebidraget. Därför betalas inget flerbarnstillägg ut i juli, augusti eller september”, skriver Försäkringskassan på hemsidan.

Istället kommer flerbarnstillägget för sommarmånaderna att betalas ut i mitten av oktober.

LÄS MER: Kåken från filmen ”Drömkåken” är till salu – se bilderna här

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Barnbidraget kommer inte den 20 september – det är orsaken

Idag
08:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Höj pensionen med 20 procent – det krävs

Igår
21:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Har du bolån? Gör detta – reglerna kan ändras 2026

Igår
16:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Pensionsfällan som kan kosta dig tusentals kronor

Igår
14:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Maxa pensionen nu – så gör du i din ålder

Igår
12:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Skarp uppmaning från Swish – efter våg av falska appar

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons