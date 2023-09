SJ får i gång trafik på kapad linje i Norge

SJ är operatör på trafiken mellan Oslo och Norges fjärde stad Trondheim. Tillsammans med godsbolaget Cargonet har de sedan Hans larmat om att de behöver statlig undsättning, och det har talats om konkurshot för SJ:s norska gren.

Men nu har SJ Norge och myndigheten Jernbanedirektoratet enats om höstens trafik. Det innebär att tågen från måndag åter rullar på Dovrebanen. Men på den mittersta delen, mellan Lillehammer och Dombås, måste resenärerna byta till buss.

Det sätts också in ett genomgående tåg per dag mellan Oslo och Trondheim, men då via den oelektrifierade Rørosbanen.

Den raserade bron ligger i Gudbrandsdalslågen i Ringebu, mellan Lillehammer och Dombås. Någon prognos om när den kan vara reparerad har inte presenterats.

Bron lossnade av vattenmassornas kraft eftersom den var fastsatt på älvens botten snarare än förankrad i omgivande berg. Så byggs inte broar i Norge längre, men händelsen har väckt oro för hur många sådana äldre konstruktioner det finns i landet.