Stockholmsbörsen väntas lyfta

Förhandeln pekar på en uppgång på omkring 0,5 procent i linje med utvecklingen i Frankfurt. Detta efter att tydliga uppgångar skett även på de ledande asiatiska marknaderna.

Amerikanska centralbanken Federal Reserve valde som väntat under gårdagen att låta styrräntan ligga kvar på nuvarande nivå. I anslutning sjunker nu räntorna, bland annat på den amerikanska tioåriga statsobligationen samtidigt som den amerikanska dollarn försvagas mot exempelvis den svenska kronan.

Under dagen kommer ytterligare räntebesked från bland annat Bank of England och från norskt håll, under kvällen ska sedan Apple presentera delårssiffror.