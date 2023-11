Italienskt miljardbeslag hos Airbnb

Airbnb har enligt rättsväsendet låtit bli att betala in en skatt som infördes 2017 i Italien på 21 procent av de intäkter uthyrarna får från kortsiktiga uthyrningar via nätet.

Den beslagtagna summan bygger på en uppskattning att bostadsuthyrare i Italien fått in ungefär 3,7 miljarder euro på sådana kontrakt under åren 2017 till 2021. Det är enligt lagen uthyrningssajtens skyldighet att ta upp och betala in skatten.

Airbnb, som har sitt europeiska huvudkontor i Irland, har inte kommenterat beslaget, rapporterar nyhetsbyrån AFP.