The Body Shops hemsida ligger nere: "Tack för.."

The Body Shops hemsida fungerar inte. När man söker upp skönhetskedjan visas bara ett meddelande från The Body Shop. På hemsidan står det "Tack för att du besökte oss".

Enligt The Body Shop uppdateras hemsidan, och den som vill handla från kedjan hänvisas till närmaste butik. Hemsidan ska vara tillbaka snart, enligt meddelandet.

Men hemsidan har legat nere i snart tre veckor.

Flera kunder har frågat på företagets Facebook varför hemsidan ligger nere. The Body Shop har svarat kunderna med samma svar:

"Vår hemsida är tillfälligt nere men förväntas öppnas inom en snar framtid igen. Vi välkomnar dig istället till våra butiker eller återförsäljare!"

Skärmdump från The Body Shops kommentarsfält på Facebook.

Ekonomiska svårigheter

En av de kunder som har kommenterat på The Body Shops Facebook-sida frågar om företaget ska lägga ned i Sverige, liksom de har gjort i Storbritannien. The Body Shop är ett brittiskt kosmetikaföretag som grundades 1976 men i hemlandet går det inte så bra. Där har The Body Shop tvingats stänga ned cirka hälften av sina 200 butiker. Anledningen var ekonomiska svårigheter.

Sedan 2006 ägs kedjan av franska L’Oreal.

I Sverige går det inte lika bra för The Body Shop som för deras konkurrenter. Trots detta lyckades de kamma hem ett resultat på 2 970 000 kronor år 2022.

Skärmdump från The Body Shops hemsida.

När The Body Shops hemsida är igång igen återstår att se.

