Skarp uppmaning från Swish – efter våg av falska appar

I en intervju med Nyheter24 riktar Swish en uppmaning till allmänheten efter den senaste tidens falska Swish-appar som används för att genomföra bedrägerier.

I de högteknologiska tider vi numera lever i har det mesta digitaliserats. Men i takt med utvecklingen har också brottsligheten tagit form via digitala plattformar.

Titt som tätt genomförs bedrägerier genom bank- och säkerhetsappar vi numera behöver i våra telefoner eller surfplattor för att kunna klara av vardagen. En allt ökande trend på senare tid är falska Swish-appar som florerar i samhället.

Ny bluff-våg av falska Swish-appar i Norrköping

Nyheter24 har tidigare rapporterat om flera fall då falska appar dykt upp som ser ut att föreställa Swish, men som i själva verket är en bluff för att lura folk att tro att en överföring genomförts. Men i själva verket är allt bluff och båg.

Norrköpings Tidningar rapporterade tidigare i veckan om att vårdnadshavare fått informationsbrev som skickats ut från skolor. I det framgår det att en ökande trend förekommer i Norrköping där ungdomar använder sig av just falska Swish-appar. I breven framgår att appen ser ut att vara den korrekta Swish-appen men i själva verket används den för att genomföra bedrägerier.

Det florerar falska Swish-appar i Norrköpingstrakten. Foto: Henrik Montgomery/TT

Swish om bluffen: "Mycket allvarligt"

Samtidigt som falska appar används ser Swish själva allvarligt på utvecklingen. I ett mejl till Nyheter24 redogör Jenny Ragnartz, pr- och kommunikationsexpert på Swish, att det är högsta prioritet att stävja utvecklingen.

"Vi ser såklart mycket allvarligt på att Swish används i ett bedrägligt syfte. Det är högsta prioritet att motverka detta. Vi arbetar aktivt med att stänga ned den typ av sociala medie-konton och sajter som sprider fejkappar. Vi har även ett nära samarbete med både banker och polis för att motverka bedrägligt användande av Swish.", skriver hon.

Dock betonar hon att man från Swish:s håll inte märkt av någon ökning av antalet falska appar i närtid.

"Vi har inte sett någon ökning i antalet fejkappar den senaste tiden".

Swish skarpa uppmaning: Så undviker du bedrägeriet

För att inte riskera att hamna i klorna på en bedragare och således utsättas för att någon använder en falsk app för att uppvisa en genomförd betalning, har Ragnartz två tydliga uppmaningar. Och de skiljer sig åt beroende på om du är företagare eller privatperson: