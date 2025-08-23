Har du bolån? Gör detta – reglerna kan ändras 2026

Om regeringens förslag på förändrade bolåneregler träder i kraft 2026, som vissa spår, så bör många agera.

Den 1 april 2026 föreslår regeringen att två stora förändringar ska ske på bolånemarknaden: lättade amorteringskrav och sänkt bolånetak.

Nya regler för bolån kan träda i kraft 2026

Huruvida det blir verklighet eller inte återstår att se, men vissa tror att sannolikheten är hög och att 2026 kommer vara året då allt fler kan ta sig in på bolånemarknaden.

– Sannolikheten är relativt hög, eftersom regeringen tydligt markerat att de vill lätta på amorteringskraven. Förslaget är på remiss, vilket innebär att det inte är kassaskåpssäkert och att små ändringar kan ske beroende på ”om” och ”vad” remissvaren säger. Men i stort bör man ställa in sig på att de nya reglerna träder i kraft våren 2026, har privatekonomen Stefan Westerberg tidigare sagt till Nyheter24.

Så påverkas du om förslaget godkänns

Hampus Brodén, grundare och vd på den digitala bolånetjänsten Stabelo, berättar nu för Nyheter24 att allmänheten bör ha koll på eventuella förändringar, hur de påverkar den enskilda individen och hur kan själv kan agera för skapa goda ekonomiska förutsättningar.

– Alla typer av lättnader, oavsett om det gäller lägre amorteringskrav eller högre belåningsgrader, tenderar att leda till större tillgång på krediter. Med större tillgång till krediter följer större köpkraft i bostadsmarknaden. Därav, allt annat lika, så kan lättnaderna påverka bostadspriserna. Större köpkraft men oförändrat utbud på bostäder bör allt annat lika leda till ett pristryck uppåt.

Hampus Brodén. Foto: Veronica Johansson/SvD/TT

Har du redan bolån? Det ska du göra då

De som har befintliga bolån bör även de ha i åtanke att förändrade regler även påverkar dem. De bör nämligen försöka avsätta lite mer varje månad.

– Framförallt de som köper bostad med 90 procent belåningsgrad bör tänka på att sätta undan lite extra mycket till sparande eller amorteringar varje månad. Risken med en hög belåningsgrad är alltid att det kommer en prissättning, säger Brodén till Nyheter24 och fortsätter:

– Om bostadspriserna faller med tio procent efter att en konsument har köpt en bostad med 90 procent belåningsgrad så riskerar konsumenten att "bli fast" i sin bostad då hen inte får med sig någon insats till nästa boende om man säljer.