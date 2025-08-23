Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Bolån

Har du bolån? Gör detta – reglerna kan ändras 2026

Publicerad: 23 aug. 2025, kl. 21:30
Bolån, pengar och kalkylator
Har du bolån kan du behöva agera 2026. Foto: Fredrik Sandberg/TT, Veronica Johansson/SvD/TT & Claudio Bresciani/TT

Om regeringens förslag på förändrade bolåneregler träder i kraft 2026, som vissa spår, så bör många agera.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Bolån, Ekonomi

Den 1 april 2026 föreslår regeringen att två stora förändringar ska ske på bolånemarknaden: lättade amorteringskrav och sänkt bolånetak. 

Nya regler för bolån kan träda i kraft 2026

Huruvida det blir verklighet eller inte återstår att se, men vissa tror att sannolikheten är hög och att 2026 kommer vara året då allt fler kan ta sig in på bolånemarknaden.

– Sannolikheten är relativt hög, eftersom regeringen tydligt markerat att de vill lätta på amorteringskraven. Förslaget är på remiss, vilket innebär att det inte är kassaskåpssäkert och att små ändringar kan ske beroende på ”om” och ”vad” remissvaren säger. Men i stort bör man ställa in sig på att de nya reglerna träder i kraft våren 2026, har privatekonomen Stefan Westerberg tidigare sagt till Nyheter24.

LÄS MER: Nya regler från 2026 föreslås – de kan slippa betala 150 000

Annons

Så påverkas du om förslaget godkänns

Hampus Brodén, grundare och vd på den digitala bolånetjänsten Stabelo, berättar nu för Nyheter24 att allmänheten bör ha koll på eventuella förändringar, hur de påverkar den enskilda individen och hur kan själv kan agera för skapa goda ekonomiska förutsättningar.

– Alla typer av lättnader, oavsett om det gäller lägre amorteringskrav eller högre belåningsgrader, tenderar att leda till större tillgång på krediter. Med större tillgång till krediter följer större köpkraft i bostadsmarknaden. Därav, allt annat lika, så kan lättnaderna påverka bostadspriserna. Större köpkraft men oförändrat utbud på bostäder bör allt annat lika leda till ett pristryck uppåt. 

MISSA INTE: Varning för stor bluff – se upp för "annonserna"

Hampus Brodén. Foto: Veronica Johansson/SvD/TT
Hampus Brodén. Foto: Veronica Johansson/SvD/TT
Annons

Har du redan bolån? Det ska du göra då

De som har befintliga bolån bör även de ha i åtanke att förändrade regler även påverkar dem. De bör nämligen försöka avsätta lite mer varje månad.

– Framförallt de som köper bostad med 90 procent belåningsgrad bör tänka på att sätta undan lite extra mycket till sparande eller amorteringar varje månad. Risken med en hög belåningsgrad är alltid att det kommer en prissättning, säger Brodén till Nyheter24 och fortsätter:

– Om bostadspriserna faller med tio procent efter att en konsument har köpt en bostad med 90 procent belåningsgrad så riskerar konsumenten att "bli fast" i sin bostad då hen inte får med sig någon insats till nästa boende om man säljer. 

Därför bör alla som har en belåningsgrad på 90 procent göra allt man kan för att få ner belåningensgraden, alternativt bygga en stark sparbuffert, avslutar Hampus Brodén med att slå fast.

MISSA INTE: Slipp betala tillbaka bostadsbidraget – det krävs

Kommentarer

Senaste nytt

Igår
21:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Har du bolån? Gör detta – reglerna kan ändras 2026

Igår
16:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Pensionsfällan som kan kosta dig tusentals kronor

Igår
14:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Maxa pensionen nu – så gör du i din ålder

Igår
12:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Skarp uppmaning från Swish – efter våg av falska appar

Fredag
14:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Varning för stor bluff – se upp för "annonserna"

Fredag
05:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Slipp betala tillbaka bostadsbidraget – det krävs

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons