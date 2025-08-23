Pensionsfällan som kan kosta dig tusentals kronor

Att byta lön mot pension kan ge tusenlappar extra – men bara om det görs rätt. Nu varnar experter för vanliga fallgropar som kan urholka din pension rejält.

För höginkomsttagare som tjänar mer än cirka 54 200 kronor i månaden är löneväxling ett populärt alternativ till privat pensionssparande.

Det innebär att en del av lönen byts ut mot extra pensionsavsättningar, vilket i bästa fall leder till betydligt högre pension i framtiden.

Skillnaden är tydlig. Enligt beräkningar från Alecta ger löneväxling hela 34 procent högre månadsutbetalning jämfört med ett vanligt sparande på ett investeringssparkonto (ISK). Men trots potentialen är det långt ifrån riskfritt, rapporterar Dagens PS.

Förlorar viktiga pensionspengar

En av de största fallgroparna är att man omedvetet kan förlora inbetalningar till den vanliga tjänstepensionen. För inkomster upp till brytpunkten sätts vanligtvis mellan 4,5 och 6 procent av lönen av till tjänstepension.

Men för inkomster över gränsen är avsättningen ofta mycket högre – runt 30 till 32 procent. Sänker man sin lön utan att få full kompensation för den bortfallna inkomsten förlorar man dessa pengar.

– Förhoppningen när man löneväxlar är ju att den lägre lönen här och nu ska betala sig genom en högre pension längre fram i livet, säger Staffan Ström på Alecta till E55.

Arbetsgivarens skattevinst och din förlust?

En annan vanlig miss är att arbetsgivaren tjänar pengar på löneväxlingen – men utan att dela med sig. Eftersom pensionsavsättningar beskattas lägre än lön, sparar arbetsgivaren i genomsnitt 5,8 procent i skatt vid varje löneväxlad krona. Om den vinsten inte återinvesteras i din pension är det du som går back.

Alectas exempel visar hur det kan slå fel. En person som tjänar 70 000 kronor i månaden och väljer att löneväxla 1 000 kronor borde få in 1 300 kronor i pensionsavsättning – om arbetsgivaren gör allt rätt.

Men om ingen kompensation ges för den förlorade tjänstepensionen och arbetsgivarens skattevinst uteblir, landar resultatet i ett minus.

Kontrollera innan det är för sent

Ström betonar vikten av att dubbelkolla hur arbetsgivaren hanterar löneväxlingar: