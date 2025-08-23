Maxa pensionen nu – så gör du i din ålder

Begreppet "maxa pensionen" har blivit vanligt förekommande i tider då mångas privatekonomi varit hårt ansatt. Men hur gör man? Nyheter24 har tagit reda på hur du gör – beroende på hur gammal du är.

Varje år går tusentals svenskar i pension efter ett långt arbetsliv. Andra fortsätter vara aktiva i yrkeslivet som jobbonärer, antingen i samma utsträckning som tidigare eller i lägre omfattning.

Att fortsätta jobba och bli en jobbonär har kommit att bli oerhört populärt de senaste åren. Inte minst för då det bidrar till att man kan maxa pensionen genom både lön och pensionsutbetalningar. Samtidigt tjänar man också in mer pengar till den totala pensionen.

Vad betyder "att maxa pensionen"?

Att maxa pensionen innebär dock så mycket mer än att bara jobba vidare ett par år till. Det menar åtminstone pensionsekonomen Dan Adolphson Björck.

I en intervju med Nyheter24 betonar han att flera delar bidrar till att du kan maxa pensionen, även om det går att göra i olika utsträckning.

– Enkelt uttryckt ’maxar’ man pensionen genom att börja arbeta tidigt, arbeta heltid och omfattas av tjänstepension under hela yrkeslivet. Pensioneringstidpunkten har också stor betydelse, säger han och utvecklar sedan vidare:

– Att gå tidigt i pension kan kännas lockande men det innebär flera ekonomiska nackdelar som lägre månadsbelopp livet ut, färre år med pensionsgrundande inkomst och högre skatt. Alltså motsatsen till att maxa sin pension.

Att maxa pensionen kan kanske låta enkelt: jobba länge, spara pengar och se till att ha tjänstepension på jobbet. Men faktum är att det skiljer sig avsevärt beroende på hur gammal du är.

Enligt Adolphson Björck bör du nämligen tänka på ett sätt om du är i 30-årsåldern, ett sätt om du är i 40-årsåldern, ett om du är i 50-årsåldern och följaktligen på ett sätt om du är i 60-årsåldern.

Dan Adolphson Björck. Foto: Pressbild minPension

Är du i 30-årsåldern? Så maxar du din pension

Det viktigaste när man är ung är att man har tjänstepension i anställningen, slår pensionsekonomen fast.

– Annars bör du söka dig till jobb som erbjuder det. Kolla också upp hur mycket som betalas in till just tjänstepensionen. Vissa får 4,5 procent av lönen, andra får 6 procent eller mer. På samma lön kan det alltså handla om att man får 500 till 1 000 kronor mer i månaden i de avtal som ger högre inbetalningar. Tidiga inbetalningar är viktiga eftersom de ska förvaltas länge och växa med ränta-på-ränta. Generellt är låga avgifter viktiga för pensionen.

Maxa pensionen så här – om du är i 40-årsåldern

Enligt Dan Adolphson Björck är ett bra yrkesliv en förutsättning för en bra pension. Inte minst för dig som befinner dig i 40-årsåldern.

– Heltidsarbete ger större pensionsinbetalning än deltidsarbete. Omskola dig om du vill byta yrkesbana. Många vittnar tyvärr om att det är svårare att byta jobb när man blir äldre. I 40-årsåldern har man ofta jobbat inom flera sektorer, i både privat och offentlig sektor. Ofta har man hunnit samla ihop ett ganska stort pensionskapital där man kan göra egna placeringsval för både tjänstepensionen och premiepensionen.

Han menar att du bör ta ställning till hur pass aktiv du vill vara och vad som passar just dig. Att spara privat genom till exempel investeringssparkonto, kapitalförsäkring eller amortering på bolån kan göra skillnad den dag du går i pension.

– Löneväxling för att förstärka tjänstepensionen kan vara ett alternativ för de som har hög lön och betalar statlig inkomstskatt. Månadslönen, efter löneväxlingen, bör vara över 54 200 kronor i år, 2025.

Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Så kan du som är i 50-årsåldern maxa din pension

För dig som är förbi både 30- och 40-årsstrecket och nu kommit in i 50-årsåldern har andra förutsättningar eftersom du har fler år i arbetslivet i ryggsäcken.

– Många har fondförsäkringar med fondval som är 10, 15 eller i vissa fall 20 år gamla. Om du har en annan inställning till finansiell risk än när du gjorde fondvalen är det viktigt att du ser över dina val. Om du byter jobb som även innebär byte av tjänstepension från förmånsbestämd till premiebestämd bör du ta reda på vad detta skulle innebära.

Efter ett långt yrkesliv kan du ha återbetalningsskydd för vissa delar av tjänstepensionen och utan återbetalningsskydd för andra delar. Och därför bör du ta ställning till detta skydd efter dina behov, redogör Adolphson Björck för.

– Denna översyn är också viktig om man har barn sedan tidigare och har träffat en ny partner. Om man har återbetalningsskydd är förmånstagare sambo eller make/maka i första hand, barn i andra hand. Vill man ha barnen som förmånstagare före partner behöver man fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande.

Maxa din pension om du är 60+

Slutligen för dig som fyllt minst 60 år, och således har kortare tid kvar i arbetslivet än 30, 40 och 50-åringar, finns verktyg för att få möjliggöra att få ut en saftigare pension varje månad.

För många handlar det om 1 500 till 2 000 kronor mer varje månad, livet ut, bara du väntar ett år med pensionsuttaget.

– Ta reda på vad som gäller för dig. Det går utmärkt att kombinera jobb och pension men tänk på skatten och sätt dig in i uttagsreglerna som gäller för just din tjänstepension. För de som är födda 1960 och senare gäller sänkt skatt på både arbetsinkomster och pensionsutbetalningar från det 68:e levnadsåret.

Pensionsekonomen Dan Adolphson Björck betonar att man alltså ska ha fyllt 67 år den 1 januari för att omfattas av en lägre skatt, vilket är ett år senare än vad som gäller i dagsläget.

– Om man har utflugna barn som klarar sig själva ekonomiskt eller en partner som har högre pension än vad man själv har bör man fundera över återbetalningsskyddet för tjänstepensionen, säger han och tillägger avslutningsvis: