När grundades Djerf Avenue?

Företaget Djerf Avenue grundades 2019 av Matilda Djerf och pojkvännen Rasmus Johansson.



Vad är Matilda Djerfs roll i Djerf Avenue?

Matilda är grundare av Djerf Avenue och arbetar bland annat på företagets kontor i centrala Stockholm. Hennes roll är styrelseordförande. Styrelseordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen sköter sina uppgifter.

Matilda Djerf grundade Djerf Avenue. Bildkälla: Claudio Bresciani / TT

Hon är involverad i det mesta exempelvis utveckling av produkter, rekrytering, samarbeten, marknadsföring med mera.

Är Matilda Djerfs pojkvän vd i Djerf Avenue?

Matilda och pojkvännen Rasmus Johansson träffades redan i gymnasiet i deras hemstad Borås. De grundade sedan Djerf Avenue tillsammans men visste inte då vilken framgångssaga företaget skulle komma att bli.

Rasmus Johansson är i dag verkställande direktör på Djerf Avenue.

Paret bor tillsammans i en pärla i det centrala Stockholm och har även hus på Grötö. Det började med att paret köpte en liten stuga på 25 kvadratmeter för cirka fem miljoner kronor. Men de blev sedan så förtjusta i ön att de beslöt sig för att köpa en till – större stuga.

Har Djerf Avenue pop up-butiker?

Djerf Avenue hade under en lång tid inga fysiska butiker utan försäljningen skedde enbart online, med USA som största marknad.



Men det hela tog en vändning då märket slog upp en pop up på Hamngatan i Stockholm som hade öppet under en månads tid mellan oktober 2024 och november 2024.

Under 2023 hade Djerf Avenue även en pop up i New York. Flera kändisar var och besökte butiken och däribland Hailey Bieber.

Hailey Bieber tillsammans med Matilda Djerf. Bildkälla: Daniel Redgert

“Kom för att se ängeln Matilda Djefs pop i NYC”, skrev hon sedan ut på sin Instagram.

Vilka kändisar har promotat Djerf Avenue?

Två av de kändisar som promotat Djerf Avenue är Sofia Richie Grainge och Hailey Bieber.

Mathilda Djerf och . Bildkälla: Djerf Avenue

För den som behöver förfriska sitt minne så är dotter till superstjärnan Lionel Richie. Hon dejtade under en period även Kourtney Kardashians ex Scott Disick.

Hur mycket pengar omsätter Djerf Avenue?

Det går minst sagt bra för Djerf Avenue som i dag omsätter 268 miljoner kronor och har tillgångar på 162 449 miljoner kronor, vilket trots skyhöga siffror är ett litet tapp ifrån tidigare.



Rasmus Johansson gick då ut och kommenterade anledningen bakom vinstraset. Produktlanseringar och en krävande omorganisation ges som exempel på kostnader som varit särskilt tuffa på siffrorna.

“De senaste årens kraftiga tillväxt har lett till att vi nu är inne i en fas där vi anpassar kostnadsstrukturen till den växande organisationens behov. Vårt fokus på att anpassa organisationen samt arbetet med att lansera den nya produktkategorin Djerf Avenue Beauty har bidragit till ett mindre fokus på försäljning”, sa han då.





Hur många är anställda hos Djerf Avenue?

Vid bokslutet 2023 kunde Bolagsfakta berätta att företaget vid tillfället hade 28 stycken anställda. Breakit kunde tidigare i år avslöja att snittlönen på Djerf Avenue för en anställd ligger på omkring 57.084 kronor vilket är högra än på bland annat Bianca Ingrossos företag CAIA.

