Lista: Försvararna som tjänade in mest skattepengar 2024

Den offentliga försvarare som drog in mest under fjolåret blev Jonas Granfeldt, som tjänade in 14 094 655 kronor i ersättning. Jämnt fördelat på årets tolv månader ger det en månatlig lön på cirka 1 174 555 kronor.

Granfeldt arbetar på advokatfirman Althin och tjänade 4 miljoner mer än 2023 års etta Slobodan Jovicic, som 2024 tog sig till plats fyra.

Timkostnaden uppgick till 1 531 kronor för 2024.

Topp 10 försvarare med högst ersättning från skattebetalare 2024

Beloppen i listan nedanför avser total ersättning exklusive moms under år 2024.

Jonas Granfeldt – 14 094 655 kronor Soren Abbaszadeh – 8 688 481 kronor Henrik Olsson Lilja – 8 493 599 kronor Slobodan Jovicic – 7 631 963 kronor David Massi – 7 180 643 kronor Joel Apitzsch – 7 060 063 kronor Hanna Larsson – 6 750 873 kronor Abraham Zeito – 6 708 715 kronor Robin Grönvall – 6 323 031 kronor Peter Dahlqvist – 6 298 960 kronor

Källa: Dagens Juridik.

