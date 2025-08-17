Att rensa hemma kan ibland vara fördelaktigt av flera anledningar. Utöver att det blir rent och du får mer plats så kan det du finner i lådorna inbringa en rejäl slant om du säljer det. Vissa saker kan ju vara värda upp emot 150 000 kronor...

Att köpa och sälja allt från prylar, leksaker, kläder och inredning har blivit väldigt populärt på senare år.

Att svenskarna väljer att rensa och sälja av saker är numera populärare än någonsin tidigare, redogör auktionstorget Tradera för i ett pressmeddelande.

Tradera: Detta hypas rekordmycket just nu

Man ser nämligen en enorm tillväxt inom vissa varukategorier, så som Pokémonkort, Labubu-dockor, kokböcker, cd-skivor och parfymer.

– Pokémonhypen är rekordstor just nu. Försäljningen av Pokemon har ökat med 172 procent hittills i år, säger Sofia Hagelin, presschef på Tradera, till Nyheter24 och tillägger:

– Försäljningen av kokböcker har ökat med 36 procent under det senaste året och vi ser en stark efterfrågan framförallt efter kokböcker skrivna av kändiskockar, exempelvis Nordisk kokbok, av Magnus Nilsson samt Lilla Ego av Tom Sjöstedt och Daniel Räms. Men även kokböcker från Mathias Dahlgren, Franzén/Lindeberg och Noma springer iväg för flera hundralappar.

Sälj detta om du har det hemma

På Traderas hemsida har den förstnämnda sålts för hela 4 300 kronor och Lilla Ego för 2 950 kronor.

Dåtidens populära musikredskap, cd-skivorna, har kommit att bli populära. De kan också säljas för tusentals kronor.

– Hittills i år har det sålts 175 000 CD-skivor på Tradera, vilket är en ökning med 28 procent mot samma period i fjol och en fördubbling mot för två år sedan. Cd-försäljningen har vuxit kraftigt under de senaste tre åren och är idag den femte största kategorin på Tradera, redogör Hagelin för.

Bland storsäljarna hittas Kents singel Spökstad som inbringat över 8 200 kronor.

Prylen såld för 150 000 kronor

Men de riktiga storsäljarna är varken kokböcker eller cd-skivor. En samling med förstautgåvor av Pokémonkort har sålts efter avslutad auktion för otroliga 150 000 kronor.

Det finns även samlingar med den populära Pokémon-karaktären Pikachu som sålts för mellan 62 000 och 90 000 kronor.

Förstautgåvor har sålts efter avslutad auktion för otroliga 150 000 kronor. Foto: Tradera

Foto: Tradera Pokémon-karaktären Pikachu har sålts för mellan 62 000 och 90 000 kronor. Foto: Tradera

Kents skiva "Spökstad" har sålts på Tradera för över 8 200 kronor. Foto: Tradera

Nordisk kokbok har sålts för tusentals kronor. Foto: Tradera