Warren Buffett: Läs den här dikten när börsen rasar

Börsen är i fritt fall efter Donald Trumps tullbesked under onsdagen. Är du orolig för dina sparpengar? Då ska du läsa den här dikten, tycker Warren Buffett.

Det var under onsdagskvällen, svensk tid, som Donald Trump meddelade att alla importer in i USA ska tullas med minst tio procent och flera länder, däribland EU och Sverige, ska beläggas med ännu högre tullar.

Ända sedan Trump klev in som president i januari har börserna varit skakiga – men efter tullbeskedet har situationen nu eskalerat. Osäkerheten är större än någonsin och oron för ett globalt handelskrig är påtaglig, vilket färgat börsen blodröd.

Torsdagen 3 april blev den sämsta börsdagen i USA på flera år. Vid stängning hade bland annat Dow Jones industriindex rasat med 4 procent och det breda S&P 500-indexet fallit med 4,8 procent.

Det såg inte mycket trevligare ut i Sverige, där Stockholmsbörsens breda index gick ned 3,42 procent och OMXS30 slutade på 3,77 procent, den sämsta dagen sedan 2023.

Och i dag, den 4 april, fortsätter raset efter Kinas svar på USA:s tullar.

Blodröd börs? Glöm inte detta

När börsen rasar gäller det att inte drabbas av panik och ta förhastade beslut. Det är något som experterna och privatekonomerna är eniga om.

Det är också något som Berkshire Hathaway-vd:n och legendariska investeraren Warren Buffett skrev i ett brev till aktieägarna 2017.

"Även om dina lån är små och dina positioner inte omedelbart hotas av den rasande marknaden, kan ditt sinne ändå påverkas av skrämmande rubriker och hetsig rapportering. Och ett oroligt sinne fattar inga bra beslut."

Miljardären skrev vidare att stora börsnedgångar är helt omöjliga att förutspå, men att de kan öppna upp för "extraordinära möjligheter".

Foto: Nati Harnik/TT

Warren Buffett: Läs dikten

Warren Buffett ger ytterligare ett råd: när börsen blir allt rödare och du allt fattigare – läs då följande urdrag ur dikten "If", skriven av Rudyard Kipling år 1895.

“If you can keep your head when all about you are losing theirs...

If you can wait and not be tired by waiting...

If you can think – and not make thoughts your aim...

If you can trust yourself when all men doubt you...

Yours is the Earth and everything that’s in it.”

På svenska:

"Om du kan stå när alla andra svikta

och klandra dig just för att du står rak

om du kan tro på ditt när andra rikta

sitt välbetänkta tvivel mot din sak

om du kan vänta tåligt och försaka

och fast beljugen alltid vara sann

och hatad aldrig ge ditt hat tillbaka

och ändå inte yvas att du kan"