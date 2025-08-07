Trumps nya tullar land för land – slår mot Sverige

I dag den 7 augusti börjar USA:s nya tullar gälla vilket innebär en rejäl smäll för många länder. Här är tullsatserna som gäller just nu.

50 procent: Brasilien och Indien.

Brasilien får utifrån ett beslut som Donald Trump undertecknat 40-procentiga tullar som läggs på en tioprocentig tullavgift som infördes i april i år. Undantag ska göras för flygindustri, energi och apelsinjuice.

Indien är belagt med tullar på 25 procent, vilket enligt en presidentorder på onsdagen höjs till 50 procent – men först den 27 augusti. I ordern anger Donald Trump Indiens ”direkta eller indirekta" import av rysk olja som skäl för de nya tullarna.

41 procent: Syrien.

40 procent: Laos och Myanmar (Burma).

39 procent: Schweiz.

35 procent: Kanada. Tullar som trädde i kraft redan den 1 augusti. Undantag gäller dock för en stor andel varor som täcks av det nordamerikanska frihandelsavtalet mellan USA, Mexiko och Kanada. Även Irak och Serbien får 35-procentiga tullar.

30 procent: Bosnien-Hercegovina, Sydafrika, Algeriet, Libyen och för tillfället även Kina samt om ett tag möjligtvis Mexiko.

Sedan USA gick med på att sänka tullar på kinesiska varor från 145 procent till 30 i våras gick Kina i sin tur med på att sänka tullar på amerikanska varor från 125 procent till 10 procent. Tullpausen mellan de båda länderna har förlängts till den 12 augusti. Om inget avtal nås hotar USA med att återigen svara med 100-procentiga tullar. Kina har dock ett starkt förhandlingskort i och med sin dominerande ställning vad gäller brytning och behandling av sällsynta jordartsmetaller, som är avgörande för bland annat västvärldens försvarsindustri.

För Mexiko beslutade Trump efter ett samtal med Mexikos president Claudia Sheinbaum i slutet av juli i år att förlänga tullpausen med tre månader. Därmed skjuts den höjning på 30 procent som Trump tidigare aviserat upp.

25 procent: Kazakstan, Tunisien, Brunei och Moldavien.

20 procent: Sri Lanka, Vietnam och Taiwan.

19 procent: Kambodja, Bangladesh, Thailand, Indonesien, Filippinerna, Malaysia och Pakistan.

15 procent: Afghanistan, EU, Ghana, Island, Japan, Jordanien, Norge, Turkiet, Venezuela, Uganda, Nya Zeeland, Sydkorea med flera.

EU och USA kom den 27 juli överens om ett handelsavtal som innebär amerikanska importtullar på 15 procent på varor från EU-länder. Vissa varor, som stål och aluminium, undantas från avtalet och mycket återstår att förhandla om. När det gäller läkemedel har EU enats om ett tak på 15 procent medan Trump hotat med att läkemedelstullar på sikt kan hamna på skyhöga 250 procent.