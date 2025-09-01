Nyheter24
Då blir kontanter oviktiga – enligt experten

Publicerad: 1 sep. 2025, kl. 16:30
Plånbok med sedlar och en bankomat.
Är kontanter viktiga i kris? Foto: Henrik Montgomery/TT & Oscar Olsson/TT

Bankföreningen och Riksbanken är oeniga om kontanters betydelse vid kris eller krig.

Alma Yttergren
Reporter

Kontanter, Riksbanken

I Sverige genomförs de allra flesta betalningarna med digitala verktyg, som kort eller Swish. 

Men det oroliga läget i omvärlden, har gjort att kontanternas betydelse i händelse av krig, cyberhot eller stora strömavbrott börjat diskuteras allt mer.

LÄS MER: Myndighetens varning: Betala eller hamna hos Kronofogden

Vikten av kontanter

Erik Thedéen, chef för Riksbanken, har vid flera tillfällen tryckt på hur viktigt det är med kontanter, och att ha kontanter hemma, som beredskap vid kris eller krig. 

Riksbanken och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att privatpersoner ska ha kontanter hemma för minst en vecka. Dessutom pågår en utredning om ett krav på att matbutiker och butiker alltid ska ta emot kontanter. 

MISSA INTE: Så här kommer det digitala körkortet att fungera i praktiken

Satsa på kort och Swish

Men Bankföreningen håller inte med, och marginaliserar kontanters betydelse. 

– Kontanter har en roll i vårt samhälle. Det är riksbankens betalmedel, men som funktion för kris och beredskap är den ganska begränsad, säger Peter Göransson, senior rådgivare på Bankföreningen till Sveriges Radio.

Peter Göransson, senior rådgivare på Bankföreningen. Foto: Pressbild
Göransson tycker istället att kortbetalning och Swish borde göras säkrare mot olika former av störningar. Särskilt med tanke på hur lite kontanter som faktiskt används i Sverige i dag. 

– En bättre lösning för Sveriges del är att utveckla de befintliga digitala lösningar som finns, det kan vara kort Swish e-faktura och så vidare, säger han.

MISSA INTE: Experten: Se upp för detta med ditt sparkonto

