Svenska hushåll varnas – det måste du ha koll på

Många hade hoppats på ett ekonomiskt lugn och ro i höst, men nya siffror pekar åt ett annat håll – här är allt du behöver veta.

Trots en svag svensk ekonomi och ökande press på hushållens plånböcker finns det en växande oro bland experter att Riksbanken inte kommer att sänka räntan mer under 2025.

Anledningen? Inflationen har ökat under sommaren, och det gör att centralbankens möjligheter att ge ekonomin en skjuts genom lägre räntor minskar.

Dyrare nöjen driver upp priserna

De flesta av oss hade säkert hoppats på en snabb räntesänkning efter den senaste som var i juni, men det ser ut att dröja. Inflationsökningen under sommaren beror till stor del på dyrare semesterresor och andra typiska sommarkostnader, vilket får Riksbanken att tveka.

Experter menar att dessa prisökningar är tillfälliga, men Riksbankens ledamöter ser dem ändå som ett hinder för att agera snabbare, det rapporterar DN.

Splittrade tankar hos Experter

Samtidigt signalerar vissa ekonomer att inflationens sommarhöjningar inte bör överdrivas eftersom de är kopplade till säsongsbetonade varor och tjänster.

Unionens chefsekonom påpekar att om man justerar för detta kan den verkliga inflationen vara närmare målet, vilket i så fall skulle ge utrymme för en räntesänkning.

Men, än så länge är inflationen officiellt hög och Riksbanken är återhållsam.

Flera tror på en möjlig räntesänkning i september för att stötta den svaga konjunkturen. Samtidigt är andra experter tveksamma.

Danske Banks chefsekonom Susanne Spector ser inga fler sänkningar i år, om inte ekonomin förvärras ytterligare.

Inte redo än

Så vad gäller egentligen? Det finns inget "korrekt" svar. Men med en oväntat hög inflation och osäkerhet kring utvecklingen riskerar räntan att ligga kvar på nuvarande nivåer betydligt längre än många önskat.

För hushållen kan det innebära att väntan på billigare lån och lättnader i ekonomin fortsätter.