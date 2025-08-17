Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi

Svenska hushåll varnas – det måste du ha koll på

Publicerad: 17 aug. 2025, kl. 14:00
Mobil och pengar.
Berörs du? Foto: Claudio Bresciani/TT & Martina Holmberg/TT

Många hade hoppats på ett ekonomiskt lugn och ro i höst, men nya siffror pekar åt ett annat håll – här är allt du behöver veta.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Ekonomi, Ränta

Trots en svag svensk ekonomi och ökande press på hushållens plånböcker finns det en växande oro bland experter att Riksbanken inte kommer att sänka räntan mer under 2025.

Anledningen? Inflationen har ökat under sommaren, och det gör att centralbankens möjligheter att ge ekonomin en skjuts genom lägre räntor minskar.

LÄS MER: Småstadsbo blåst på 155 000 kronor – polisen: "Svårt"

Dyrare nöjen driver upp priserna

De flesta av oss hade säkert hoppats på en snabb räntesänkning efter den senaste som var i juni, men det ser ut att dröja. Inflationsökningen under sommaren beror till stor del på dyrare semesterresor och andra typiska sommarkostnader, vilket får Riksbanken att tveka.

Annons

Experter menar att dessa prisökningar är tillfälliga, men Riksbankens ledamöter ser dem ändå som ett hinder för att agera snabbare, det rapporterar DN

LÄS MER: Banken varnar för bedrägerier – se upp för detta

Splittrade tankar hos Experter

Samtidigt signalerar vissa ekonomer att inflationens sommarhöjningar inte bör överdrivas eftersom de är kopplade till säsongsbetonade varor och tjänster. 

Unionens chefsekonom påpekar att om man justerar för detta kan den verkliga inflationen vara närmare målet, vilket i så fall skulle ge utrymme för en räntesänkning. 

Annons

Men, än så länge är inflationen officiellt hög och Riksbanken är återhållsam. 

Flera tror på en möjlig räntesänkning i september för att stötta den svaga konjunkturen. Samtidigt är andra experter tveksamma. 

Danske Banks chefsekonom Susanne Spector ser inga fler sänkningar i år, om inte ekonomin förvärras ytterligare. 

LÄS MER: Polisen går ut med varning – här slår tjuvarna till

Inte redo än

Så vad gäller egentligen? Det finns inget "korrekt" svar. Men med en oväntat hög inflation och osäkerhet kring utvecklingen riskerar räntan att ligga kvar på nuvarande nivåer betydligt längre än många önskat. 

För hushållen kan det innebära att väntan på billigare lån och lättnader i ekonomin fortsätter.

En sak är tydlig: Riksbanken är inte redo att sänka räntan förrän inflationen stabiliseras på ett mer långsiktigt sätt, enligt DN

LÄS MER: Du kan vara en förlorare – om nya reglerna införs 2026

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:00
Nyheter
/ Inrikes

Så tjänar du 3 000 kronor i månaden – utan att ha ett jobb

Idag
14:00
Nyheter
/ Ekonomi

Svenska hushåll varnas – det måste du ha koll på

Idag
13:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Har du denna summa på sparkontot? Det är för mycket

Idag
11:02
Nyheter
/ Ekonomi

Så får du ekonomin på fötter efter sommaren

Idag
08:42
Nyheter
/ Ekonomi

Fortsatt inställda flyg trots regeringens krav

Idag
07:34
Nyheter
/ Ekonomi

Dyrare sommarnöjen stoppar räntesänkning

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons