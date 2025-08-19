Var fjärde elbilist begår samma misstag för att spara pengar

Det rapporterar danska Boosted.
Liten effekt i praktiken
Studien, som genomförts av YouGov på uppdrag av laddboxtillverkaren Zaptec, visar att omkring 140 000 norrmän kör utan luftkonditionering för att spara energi.
Men enligt Zaptecs expert Oscar Tjåland är effekten marginell.
Han hänvisar till ett test från den tyska konsumentorganisatonen ADAC där en elbil placerades i 35 graders värme med luftkonditioneringen inställd på 20 grader.
Efter åtta timmars drift hade batteriet tappat 16 procent, motsvarande 64 kilometer i räckvidd.
LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion
Bättre att planera laddningen
Enligt Zaptec finns det smartare sätt att optimera sin körning. Att göra ett extra laddstopp och sitta bekvämt i bilen sparar mer energi än att svettas utan luftkonditionering.
Ett annat råd är att undvika att snabbladda till 100 procent. Laddningen går långsammare efter 80 procent, vilket både belastar batteriet och skapar onödiga köer vid stationerna.
Tjåland menar att det är bättre att ladda när batteriet ligger mellan 50 och 70 procent och kombinera pausen med mat eller toalettbesök.
Ha koll på din bil
Han påpekar också att det är viktigt att känna till bilens kapacitet vad gäller laddhastighet. Att välja en 200 kW-laddare gör ingen nytta om bilen bara klarar att ta emot 50 kW.
Rådet från experterna är därför tydligt. Att stänga av luftkonditioneringen påverkar räckvidden minimalt. Den som vill köra längre gör bäst i att planera sina laddstopp smartare i stället.