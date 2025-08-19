Var fjärde elbilist begår samma misstag för att spara pengar

Räckviddsångest är fortfarande ett problem för många elbilsägare. En ny studie visar att en av fyra väljer att stänga av bilens luftkonditionering i hopp om att kunna köra längre på en laddning.

Det rapporterar danska Boosted.

Liten effekt i praktiken

Studien, som genomförts av YouGov på uppdrag av laddboxtillverkaren Zaptec, visar att omkring 140 000 norrmän kör utan luftkonditionering för att spara energi.

Men enligt Zaptecs expert Oscar Tjåland är effekten marginell.

Han hänvisar till ett test från den tyska konsumentorganisatonen ADAC där en elbil placerades i 35 graders värme med luftkonditioneringen inställd på 20 grader.

Annons

Efter åtta timmars drift hade batteriet tappat 16 procent, motsvarande 64 kilometer i räckvidd.

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Bättre att planera laddningen

Enligt Zaptec finns det smartare sätt att optimera sin körning. Att göra ett extra laddstopp och sitta bekvämt i bilen sparar mer energi än att svettas utan luftkonditionering.

Annons

Ett annat råd är att undvika att snabbladda till 100 procent. Laddningen går långsammare efter 80 procent, vilket både belastar batteriet och skapar onödiga köer vid stationerna.

Tjåland menar att det är bättre att ladda när batteriet ligger mellan 50 och 70 procent och kombinera pausen med mat eller toalettbesök.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Ha koll på din bil

Han påpekar också att det är viktigt att känna till bilens kapacitet vad gäller laddhastighet. Att välja en 200 kW-laddare gör ingen nytta om bilen bara klarar att ta emot 50 kW.