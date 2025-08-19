Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Var fjärde elbilist begår samma misstag för att spara pengar

Publicerad: 19 aug. 2025, kl. 10:30
Luftkonditioneringen påverkar räckvidden. Foto: Anders Wiklund/TT & Claudio Bresciani/TT

Räckviddsångest är fortfarande ett problem för många elbilsägare. En ny studie visar att en av fyra väljer att stänga av bilens luftkonditionering i hopp om att kunna köra längre på en laddning.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar danska Boosted.

Liten effekt i praktiken

Studien, som genomförts av YouGov på uppdrag av laddboxtillverkaren Zaptec, visar att omkring 140 000 norrmän kör utan luftkonditionering för att spara energi. 

Men enligt Zaptecs expert Oscar Tjåland är effekten marginell.

Han hänvisar till ett test från den tyska konsumentorganisatonen ADAC där en elbil placerades i 35 graders värme med luftkonditioneringen inställd på 20 grader. 

Annons

Efter åtta timmars drift hade batteriet tappat 16 procent, motsvarande 64 kilometer i räckvidd.

MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Bättre att planera laddningen

Enligt Zaptec finns det smartare sätt att optimera sin körning. Att göra ett extra laddstopp och sitta bekvämt i bilen sparar mer energi än att svettas utan luftkonditionering.

Annons

Ett annat råd är att undvika att snabbladda till 100 procent. Laddningen går långsammare efter 80 procent, vilket både belastar batteriet och skapar onödiga köer vid stationerna. 

Tjåland menar att det är bättre att ladda när batteriet ligger mellan 50 och 70 procent och kombinera pausen med mat eller toalettbesök.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Ha koll på din bil

Han påpekar också att det är viktigt att känna till bilens kapacitet vad gäller laddhastighet. Att välja en 200 kW-laddare gör ingen nytta om bilen bara klarar att ta emot 50 kW.

Rådet från experterna är därför tydligt. Att stänga av luftkonditioneringen påverkar räckvidden minimalt. Den som vill köra längre gör bäst i att planera sina laddstopp smartare i stället.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:30
Nyheter
/ Motor

Var fjärde elbilist begår samma misstag för att spara pengar

Igår
20:00
Nyheter
/ Motor

Bilmärket blöder pengar – ger upp i Europa

Igår
17:30
Nyheter
/ Motor

Parkeringsavgift på tio kronor slutade i rättegång

Igår
10:30
Nyheter
/ Motor

Nya parkeringsregler för elbilar – tvingas ladda

Söndag
16:30
Nyheter
/ Motor

Världsrekord: Polestar 3 kör 935 kilometer på en laddning

Söndag
07:00
Nyheter
/ Motor

Djuren kan gnaga sönder din bil – då får du ingen ersättning

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons