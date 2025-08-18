Nya regler från 1 september – påverkar dessa betalningar

Tillsammans med Skatteverket och Tullverket har Kronofogden i uppdrag att "bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn" och "bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv" samt att motverka brottslighet.
Mer konkret ska myndigheten se till att den som har rätt att få betalt – oavsett om det är myndigheter, företag eller privatpersoner – får betalt. Därtill ska de också ge stöd till den som ska betala skulder, till exempel genom att erbjuda skuldsanering.
Och det är just när det gäller det senare som Kronofogden gjort vissa ändringar.
Reglerna ändras från 1 september
Från och med den 1 september är det nämligen ändrade regler för skulder i en skuldsanering, meddelar myndigheten. Detta innebär att de inte ändrar i "en pågående skuldsanering eller tar emot returbetalningar om skulden är avskriven eller fullbetald", skriver de på den egna hemsidan.
Där fortsätter de vidare:
"Vi har sett över reglerna för efterutdelning. Syftet med de nya reglerna är att vi vill fördela de pengar som kommit in på övriga borgenärer i ärendet och som vi inte har kunnat betala ut i skuldsaneringen. Oftast beror det på att du som är borgenär inte har anmält något bankkonto till oss eller har gått i konkurs och därmed inte längre kunnat ta emot en betalning från oss."
Det innebär regeländringen
Reglerna innebär ratt den som är borgenär inte ska betala tillbaka pengar till Kronofogden om denne:
- fått fullt betalt av gäldenären eller annan part eller
- om fordran skrivits av
I stället ska överskottet betalas till gäldenären eller till annan tredje part som "har bättre rätt till pengarna".
"Om du vill skriva av en fordran ska du göra det i samband med att du får förslaget om skuldsanering från oss. Du ska även meddela oss innan vi fattar beslut om skuldsanering", förklarar Kronofogden vidare.