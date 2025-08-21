År 1993 hade filmen "Drömkåken" premiär. Filmen handlar om Göran (Björn Skifs) som köpt ett hus på auktion och sedan renoverar detta. Nu kan man köpa det ikoniska huset, efter 99 år.

År 1993 hade filmen "Drömkåken" premiär med skådespelare som Peter Dalle, Suzanne Reuter, Zara Zetterqvist och Björn Skifs.

Filmen gjorde snabbt succé och är en riktig svensk klassiker i dag. Många förälskade sig i den gula trävillan i Spånga, som faktiskt har huvudrollen i filmen.

Kåken från filmen ”Drömkåken” är till salu

Nu är huset i "Drömkåken" till salu, för första gången sedan inspelningen av filmen. Kåken har ägts av samma familj sedan år 1926, vilket nästan är i 100 år.

Villan har precis som i filmen gul fasad. Fönstren är spröjsade och tomten på 1 127 kvadratmeter är välvårdad. Den totala boytan är 215 kvadratmeter med åtta rum. Matsalen är husets hjärta, vägg i vägg med köket och i fil mot vardagsrummet.

Det finns även ett källarplan med ett mysigt allrum och öppenspis. Rummet är perfekt som rymligt gästrum eller som sällskapsrum för kompisgänget. I källarplanet finns även en bastu.

Huset har även ett fristående garage med plats för både bil och moppe.

Foto: Carolina Pascual via SkandiaMäklarna Spånga/ Beckomberga/ Bällsta/ Eneby/ Mariehäll

Foto: Carolina Pascual via SkandiaMäklarna Spånga/ Beckomberga/ Bällsta/ Eneby/ Mariehäll

Foto: Carolina Pascual via SkandiaMäklarna Spånga/ Beckomberga/ Bällsta/ Eneby/ Mariehäll

Foto: Carolina Pascual via SkandiaMäklarna Spånga/ Beckomberga/ Bällsta/ Eneby/ Mariehäll

Foto: Carolina Pascual via SkandiaMäklarna Spånga/ Beckomberga/ Bällsta/ Eneby/ Mariehäll

Foto: Carolina Pascual via SkandiaMäklarna Spånga/ Beckomberga/ Bällsta/ Eneby/ Mariehäll

Då sker visning av huset

Nyheter24 har pratat med mäklaren Annica Oppenheim Stenman om försäljningen av villan i Solhem i Spånga. Enligt henne kommer det inte ske någon öppen visning av det populära huset. Det kommer endast anordnas bokade visningar av uteslutande bostadssökande familjer.

Hittills ska det vara ett helt gäng som visat intresse för drömkåken.

Foto: Carolina Pascual via SkandiaMäklarna Spånga/ Beckomberga/ Bällsta/ Eneby/ Mariehäll

Foto: Carolina Pascual via SkandiaMäklarna Spånga/ Beckomberga/ Bällsta/ Eneby/ Mariehäll

Foto: Carolina Pascual via SkandiaMäklarna Spånga/ Beckomberga/ Bällsta/ Eneby/ Mariehäll

Så mycket vill familjen ha för villan

Utropspriset för den ikoniska villan är 11 000 000 kronor.