Ica-butik tvingas böta 15 000 kronor – sålde gammalt kött

Ett gammalt stycke nötkött såldes på en Ica Nära-butik i södra Sverige. Nu tvingas butiken böta 15 000 kronor och fler straffavgifter kan tillkomma.

I början av sommaren genomförde Hässleholms kommuns livsmedelsinspektörer oanmälda besök på flera matbutiker.

Utöver bristfällig rengöring fann inspektörerna att en entrecôte fått ett förlängt bäst före-datum på Ica Nära i Hästveda, något som kommunen tar på stort allvar. Det var Kristianstadsbladet först att rapportera om.

Ica-butik begick misstag – böter på 15 000 kronor

Även vid ett tillfälle i september 2024 då kommunen besökte butiken oanmälda upptäcktes kött vars hållbarhet felaktigt hade förlängts.

Annons

Nu ska butiken betala ett vite på 15 000 kronor för varje tillfälle som man bryter mot reglerna. För smutsiga ytor kan butiken straffas med en avgift på ytterligare 10 000 kronor.

Det är inte första gången som det blir fel med ett bäst före-datum på en av Icas matbutiker. Tidigare i somras flyttades ett bäst före-datum fram av misstag på Ica Maxi-butik i Borås. Varan som blev felmarkerad var färsk fisk.

– Det var den mänskliga faktorn, sa Ida Hilmersson, affärsområdeschef för färskvaror på Ica Maxi-butiken, då till P4 Sjuhärad.

Butikschefen: "Verkligen ett misstag"

Misstaget på Ica Nära i Hästveda har man konstaterat kom av ett slarvfel.