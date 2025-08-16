Nyheter24
Spontanköpet på Ica – gav Annika 100 000 kronor

Publicerad: 16 aug. 2025, kl. 18:00
Pengar och kassan på Ica.
Foto: Anders Wiklund/TT & Fredrik Sandberg/TT

Hon skulle bara handla på Ica. Men i kassan gjorde Annika ett val som skulle göra helgen oförglömlig – och som ledde till applåder i direktsändning.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Inget var planerat, bara några snabba inköp innan kvällen, men ett spontant beslut i kassan skulle förändra hela helgen – och mer därtill.

Oväntad förmögenhet på Ica  

Vad som började som ett impulsköp slutade med ett glädjebesked framför tv-kameror och applåder. Redan dit var både nervös och spännande, och den oväntade vinsten blev något hon sent kommer att glömma.

Det var den nionde maj som Annika, tillsammans med sin man, valde att köpa två Trisslotter. 

En av lotterna visade sig innehålla inte bara en vinst – utan en tv-symbol som gav henne chansen att skrapa Triss i direktsändning.

100 000 kronor i vinst

Hon packade väskan och reste till Stockholm för att medverka i TV4:s Nyhetsmorgon, där hon valde lott nummer nio i studions Trisslåda. Skrapet slutade i jubel: 100 000 kronor.

– Det kändes overkligt! En liten, liten chans – och nu är jag här. Vi berättade för min mamma och pappa först. Sedan har vi hållit det ganska hemligt, tills nu i veckan när fler fått veta, säger hon till Svenska Spel.

Vinsten firas nu med en efterlängtad resa till ett hotell i Skåne med familj. Vad pengarna ska gå till är ännu inte bestämt – men en sak är säker: en snabb visit på Ica gjorde hennes plånbok en aning tyngre. 

