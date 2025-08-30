Så hög är medellönen där du bor – regionen i topp

Medellönen i Sverige låg, under 2024, på 41 600 kronor. För kvinnor var snittlönen 39 300 under fjolåret, medan männens snittlön låg på 43 800 kronor – alltså 4 500 kronor mer.
Men det är många faktorer, utöver kön, som också påverkar medellönen, däribland yrke och utbildning. Därutöver skiljer sig genomsnittslönen i olika delar av vårt avlånga land.
Nyheter24 har, baserat på data för 2024 från Statistiska centralbyrån, SCB, kikat närmare på medellönen i de olika regionerna i Sverige.
Så definierar SCB lön kontra inkomst
Statistiska centralbyrån beskriver lön som "den ersättning som en person får av sin arbetsgivare för utfört arbete under en bestämd tid, till exempel per månad eller timme."
Myndigheten räknar in lön som en del av en persons inkomst, men därutöver ingår också "inkomster av kapital, till exempel räntor på sparkonton och utdelningar på aktier". Även stöd, så som barn- och bostadsbidrag, inkluderas i begreppet inkomst.
Källa: Statistiska centralbyrån
Så ser medellönen ut i olika svenska regioner
Högst medellön per månad har man i Stockholmsregionen, följt av Västsverige och Sydsverige. Det är alltså, inte helt förvånande, regionerna där Sveriges största städer ligger som snittlönen är på den allra högsta nivån.
Lägst medellön har man i regionerna som SCB benämner som Norra Mellansverige och Mellersta Norrland.
Du hittar hela listan, samt myndighetens definition av regionerna, nedan.
SCB:s regioner – de länen ingår
- Sydsverige: Blekinge och Skåne län
- Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län
- Västsverige: Västra Götalands och Hallands län
- Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län
- Stockholm: Stockholms län
- Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
- Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län
- Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län
Källa: Statistiska centralbyrån