Så hög är medellönen där du bor – regionen i topp

Så definierar SCB lön kontra inkomst

Statistiska centralbyrån beskriver lön som "den ersättning som en person får av sin arbetsgivare för utfört arbete under en bestämd tid, till exempel per månad eller timme."

Myndigheten räknar in lön som en del av en persons inkomst, men därutöver ingår också "inkomster av kapital, till exempel räntor på sparkonton och utdelningar på aktier". Även stöd, så som barn- och bostadsbidrag, inkluderas i begreppet inkomst.



Källa: Statistiska centralbyrån