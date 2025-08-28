Omtyckta campingen ska säljas – efter nästan tio år

Borgaruddens camping i Piteå ligger just nu ute till försäljning.

Thomas Burman, som köpte campingen för åtta år sedan, har nu beslutat att försöka hitta en ny ägare.

– Främst är det för att jag vill ha mer tid åt fiske och utveckla en sågverksamhet jag håller på att bygga upp, säger han till PT.

"Såg rent förjäkligt ut"

För bara ett år sedan valde Burman att rusta upp campingen i samband med sin 50-årsdag.

– När folk började fråga vad jag ville ha i present, hade jag inget bra svar. Det jag verkligen behövde var hjälp med att få i ordning på campingen. Den såg rent förjäklig ut, har han sagt till PT.

Nu väljer ägaren att sälja campingen.

"Alla tomter har gräs och är generösa till ytan samt nära vattnet. Badstranden är långgrund och barnvänlig, och vill man inte bada finns det andra aktiviteter att roa sig med", skriver Borgaruddens camping på sin hemsida.

På Tripadvisor har flera nöjda besökare gett Borgaruddens camping bra recensioner.

"Mysig camping med trevligt havsbad. Trevlig och hjälpsam personal", skriver en.

"Jag och min bror hyrde en stuga två nätter på Borgarudden camping, jättetrevlig vistelse. Servicen var toppen", skriver en annan.

"Bodde i en tvåbäddsstuga som var väldigt fräsch! Kommer gärna tillbaka!", skriver en tredje.

Borgaruddens camping till salu – så mycket kostar den

I somras uppmärksammade PT att färre norska campingturister väljer att besöka Sverige – något Borgaruddens camping inte märkt av.

– Färre? Det känns som om det kommer fler än någonsin, sa Thomas till tidningen i somras.

Enligt Thomas finns det flera som är intresserade av att köpa campingen, men för honom är det viktigt att hitta rätt köpare, berättar han för PT.