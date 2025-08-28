Skatteverkets påminnelse till 292 000 svenskar

Skatteverket har riktat en påminnelse till de individer som ska betala in kvarskatt. Slutdatumet för denna inbetalning närmar sig nämligen.

För många är inkomstdeklarationen för 2024 ett avslutat kapitel. Deklarationen har skickats in, godkänts och man har fått ett slutskattebesked med information om eventuell skatteåterbäring eller kvarskatt, vilka betalats ut eller betalats in.

Men för de som fick sitt slutskattebesked först i juni, snarare än i april, och som ska betala in kvarskatt väntar ett viktigt datum runt hörnet.

Foto: Lars Schröder/TT

Många ska betala in pengarna senast den 12 september

I juni fick nämligen omkring 640 000 individer, som alltså betalat för lite skatt under 2024, besked om en sammanlagd kvarskatt på hela 14 miljarder kronor.

Och till de som inte gjort inbetalningen än riktar Skatteverket nu en påminnelse:

"Snart är det dags att betala in kvarskatten för dig som fick ditt slutskattebesked i juni och ännu inte har betalat den. För de allra flesta ska kvarskatten vara betald senast den 12 september", skriver myndigheten i ett nytt pressmeddelande.

En stor andel har redan betalat in pengarna, men det finns fortfarande många individer som behöver göra inbetalningen.

"Vid senaste avstämningen den 2 augusti var det fortfarande 292 561 personer som inte hade betalat sin kvarskatt", uppger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket, i ett mejl till Nyheter24 och fortsätter:

"Med drygt två veckor kvar är det en tämligen normal siffra. Det är oerhört få som inte betala sin kvarskatt i tid."

Foto: Johan Nilsson/TT

Kvarskatten kan du betala in antingen via bankgiro eller Swish.

Några fysiska inbetalningskort skickas inte ut per automatik, men de kan beställas hos myndigheten vid behov, uppger de.