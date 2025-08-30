Pensionär? Så mycket ska du ha på kontot – enligt experten

Är du pensionär och bor i bostadsrätt eller hus? Då måste du tänka extra noga på att ha pengar på sparkontot.

En undersökning gjord av Finansinspektionen (FI) visar att hälften av svenskarna inte har någon buffert. Något som oroar Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

– Med en buffert har du ett skydd mot oväntade saker som händer i livet. Om det är något man blir mer och mer varse om ju längre man lever, så är det att oväntade saker sker, säger hon till Nyheter24 och fortsätter:

– Buffert är grundförutsättningen till allt annat sparande, det är det man ska börja med.

Så mycket pengar ska du ha på kontot

Hur mycket pengar du ska ha på ditt konto beror på om du hyr eller äger ditt boende, och din anställningsform.

Men enligt Moa Langemark är tre månaders nödvändiga utgifter en bra utgångssumma.

– Hur ser en typisk månad ut? Vad lägger jag på mat, vad lägger jag på boende och vad betalar jag för nödvändiga räkningar. Sedan tar man det gånger tre, säger Moa Langemark.

Foto: Christine Olsson/TT

Varningen till pensionärer – missa inte detta med sparandet

Om du är pensionär och bor i bostadsrätt eller hus, så tipsar Moa Langemark om att ha lite mer än tre månaders nödvändiga utgifter på sparkontot. Anledningen är att det kan dyka upp oförutsedda renoveringsbehov, som du själv måste bekosta.

– När man är pensionär ska man tänka på att man kanske inte kan använda sitt bolån för att göra investeringar i boendet. Risken är att man istället behöver ta kapitalfrigörningskredit eller seniorlån, och det kan bli väldigt väldigt dyrt, säger hon och fortsätter:

– Då är det bättre att man viktar om och kanske börjar amortera lite mindre när man börjar närma sig pension och lägger pengar på ett sparande istället.

Var ska man placera sin buffert?

En buffert ska inte placeras i aktier, utan här är det trygghet som gäller.

– Den ska finnas på ett sparkonto med fria uttag och så hög ränta som möjligt, och insättningsgaranti, säger Langemark och fortsätter: