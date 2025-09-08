Skatten sänks – så mycket mer får hushållen

Regeringen föreslår ett nytt jobbskatteavdrag och sänkt skatt på pensioner i höstens budget.

Stödpaketet till hushållen omfattar totalt 30 miljarder kronor, skriver TT.

Den största delen är ett stärkt jobbskatteavdrag för drygt 21 miljarder kronor. Men paketet innehåller också sänkt skatt på sjuk- och aktivitetsersättning, sänkt elskatt, ett nytt högkostnadsskydd mot höga elpriser och förslag för att sänka förskole- och fritidshemsavgift.

Totalt innebär de nya åtgärderna, plus den tidigare presenterade sänkta matmomsen, att en familj med en polis och sjuksköterska med två små barn som bor i villa kommer få cirka 1 800 kronor mer i plånboken per månad nästa år, enligt regeringen.

Skatten sänks

Den sänkta skatten på arbete ger familjen 802 kronor mer i månaden. Sänkt förskoleavgift 375 kronor mer, sänkt elskatt 85 kronor mer och matmomsen 545 kronor mer. Vilket alltså totalt summerar till cirka 1 800 kronor.

Sammantaget kommer familjen att få över 3 500 kronor i sänkt skatt per månad 2026, jämfört med 2022, enligt regeringens beräkningar.

Skatten på sjuk- och aktivitetsersättning föreslås sänkas så pass mycket att ”skatteklyftan” till personer som jobbar helt försvinner, enligt regeringen. För dem som berörs innebär det 1 800 kronor per år i sänkt skatt.

Den sänkta elskatten presenterades redan tidigare på morgonen och innebär en sänkning med knappt tio öre per kilowattimme som ska börja gälla från årsskiftet.

Därtill ska ett högkostnadsskydd riktat mot höga elpriser ska också införas från november i år och fortsätta under hela 2026.

Regeringen ska göra satsningar på totalt 80 miljarder kronor i budgeten för valåret 2026. Satsningen som presenteras på måndagen är den största hittills.

Av de 30,3 miljarderna går alltså 21,4 kronor till ett stärkt jobbskatteavdrag, 6,5 miljarder till sänkt elskatt, 1 miljard till sänkt förskoleavgift, 1 miljard till högkostnadsskydd på el och 460 miljoner till sänkt skatt på sjuk- och aktivitetsersättning.