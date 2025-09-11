Systembolagets varning: Tänk noga på det här

Det finns en viktig sak när det gäller ungdomar och alkohol som alla föräldrar borde tänka på, enligt Karolina Dahlbeck Nobel, som jobbar på Systembolaget.

Sju av tio ungdomar mellan 16 och 19 år har druckit alkohol i Sverige i dag. Oftast sker alkoholdebuten på en fest eller i samband med skolstart eller andra högtider.

Under de senaste tjugo åren har Sverige haft en kraftigt nedgående trend när det gäller tonåringars alkoholvanor, men nu har den planat ut.

Myterna om alkohol stämmer inte

Nyheter24 har tidigare skrivit om två seglivade myter, som många föräldrar tror på när det kommer till deras barn och alkohol:

"Att bjuda på vin hemma gör att mitt barn lär sig dricka mer kontrollerat" "Jag köper ut så vet jag hur mycket mitt barn dricker"

– Att bjuda hemma till barn som är under 18 är en dålig idé. Det blir inte så att man dricker mindre för att man får dricka hemma, det blir snarare tvärtom, säger Karolina Dahlbeck Nobel, ansvarig för folkhälsa på Systembolaget, till Nyheter24 och fortsätter:

– Det ger också dubbla budskap om man väljer att köpa ut. Dessutom är det olagligt, så för att värna barnet bör man inte köpa ut.

Karolina Dahlbeck Nobel

Systembolaget: "Det börjar med alkohol..."

När det kommer till narkotika är det inte fler ungdomar som tar droger i dag än tidigare, däremot finns en mer liberal syn framförallt kring cannabis, menar Karolina Dahlbeck Nobel.

– Andelen ungdomar som använder narkotika har varit relativt stabil under en längre tid, bland dem som använder narkotika idag kan vi däremot se en ökning i hur ofta man använder det, säger hon.

En viktig sak som många föräldrar däremot inte tänker på är att alkohol kan vara en början till annat missbruk.

– Det är inga unga som börjar med narkotika direkt. De som börjar med narkotika har först börjat med nikotin och alkohol, säger Dahlbeck Nobel och fortsätter: