Fisken kan vara värd 18 000 kronor – enligt forskaren

En enda fisk kan vara värd enormt mycket pengar, visar åtminstone ny forskning. Vad innebär detta i praktiken?

Många reser långa vägar för att uppleva fiske i unika miljöer, vilket skapar ekonomiska fördelar för lokalsamhällen. Men hur mycket kan egentligen en enda fisk vara värd?

Ekonomin kring fiske sträcker sig nämligen längre än själva fångsten. Turism kopplad till fritidsfisket påverkar lokalsamhällen och företag i en större omfattning än man kanske tror.

Nu visar forskning att värdet av en enskild fisk kan vara betydligt högre än vad många räknar med, åtminstone när det gäller havsöringen på Gotland.

Havsöring kan vara värd tiotusentals kronor

Enligt studier av Patrik Rönnbäck, professor i hållbar utveckling vid Uppsala Universitet, kan en havsöring på Gotland motsvara ekonomiska utgifter mellan 7 000 och 18 000 kronor.

Detta värde bygger på turisternas konsumtion av resor, boende, mat och utrustning kopplad till fisket.

Totalt omsätter havsöringsfisket på Gotland omkring 40 miljoner kronor årligen, enligt studier som understryker fritidsfiskets stora samhällsekonomiska betydelse. Siffrorna visar hur mycket lokala områden kan tjäna på att bevara och främja fiske och naturnära upplevelser, rapporterar Fiskejournalen.

Fritidsfiske i Sverige – en växande trend

Fritidsfiske är populärt i Sverige. Enligt statistik från SCB var det så mycket som 1,2 miljoner svenskar som deltog i fisket under 2024.

Av dessa var ungefär 790 000 män och 430 000 kvinnor, vilket markerar en ökning av kvinnliga fiskare jämfört med tidigare år, rapporterar Hav och Vatten.

Utgifterna för fritidsfisket uppgick till 9,5 miljarder kronor, varav 5,7 miljarder spenderades på utrustning, resor, guider, mat och boende, enligt CBI.

Fritidsfisket är mycket större än det vanliga fisket i Sverige och är väldigt viktigt för hela landets ekonomi.