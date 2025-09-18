Nyheter24
Föräldrar vägras fritidskortet: "Problematisk situation"

Publicerad: 18 sep. 2025, kl. 13:03
en bunt 500-sedlar och en mamma och son som fikar.
Fritidskortet infördes 15 september 2025. Foto: Henrik Montgomery/TT & Martina Holmberg / TT

Inte alla föräldrar har rätt till att söka fritidskortet till sina barn.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Den 15 september infördes fritidskortet i Sverige. Det är ett ekonomiskt stöd som föräldrar kan ansöka om för att få pengar till att betala sina barns fritidsaktiviteter.

"Fritidskortet är till för dig mellan 8 och 16 år som vill göra roliga saker på din fritid tillsammans med andra. Det kan användas för att betala vissa eller delar av dina fritidsaktiviteter inom idrott, friluftsliv och kultur." skriver man på den egna hemsidan.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Hur mycket pengar ger fritidskortet? 

Grundbeloppet för fritidskortet är 500 kronor per barn och år. Men det går att få ett högre ekonomiskt stöd. 

De familjer som fick bostadsbidrag utbetalt under 2024, kan få stöd på 2 000 kronor per barn. 

Pengarna kan sedan användas till att betala fritidsaktiviteter som ordnas med ledare, och som pågår vid minst sex tillfällen under se månader. 

De får inte fritidskortet

Sedan Fritidskortet infördes har ett problem uppdagats, som ställer till det för separerade föräldrar, vilket P4 Jönköping rapporterat om. 

Sofie Arvidsson, enhetschef Fritidskortet. Foto: E-hälsomyndigheten
Sofie Arvidsson, enhetschef Fritidskortet. Foto: E-hälsomyndigheten

Det går bara att söka pengar för barnet, om det är folkbokfört på samma adress som föräldern.

– Det finns både fördelar och nackdelar med hur det startats upp i år. Är man skild och barnet är folkbokförd hos den andra, så är det den som söker fritidskortet, säger Sofie Arvidsson, enhetschef för Fritidskortet, till radiokanalen och fortsätter:

– Det är klart det finns risk för att det kan uppstå en problematiskt situation, men så är det så att det är till för barnet och det är barnets peng. 

