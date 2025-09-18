Då ska du aldrig swisha – storbankens skarpa varning

Både Handelsbanken och Nordea varnar för ett tillfälle då du aldrig ska swisha.

För att motverka de senaste årens växande problem med telefonbedrägerier, antog Sveriges största banker ett åtgärdsprogram våren 2024. Det handlade bland annat om om beloppsbegränsing vid betalningar med Swish och en krångligare process för att utfärda bank-id.

Under hösten 2025 var paketet i princip helt genomfört, vilket gett resultat i brottstatistiken. Enligt polisen har brottsvinsterna genom telefonbedrägerier minskat med 40 procent från 2023 till 2024, och trenden ser ut att fortsätta under 2025.

— Det är förstås en mycket välkommen utveckling. Men vi är inte nöjda med detta. Det är en lång bit kvar innan vi kan säga att vi har nått en nivå som man kan acceptera i ett anständigt samhälle, har justitieminister Gunnar Strömmer (M) sagt, i en tidigare intervju med TT.

Gunnar Strömmer. Foto: Jessica Gow/TT

Penningtvätt genom Swish

Ett annat problem när det kommer till Swish och brottslighet, är penningtvätt. Ett tillvägagångssätt för att tvätta pengar är att en bedragare låtsas swisha fel, för att sedan höra av sig och be mottagaren skicka pengarna vidare till "rätt mottagare".

– Man ska absolut inte skicka vidare pengarna till annan person, till ett annat nummer eller annat konto i en sådan situation. Tillvägagångssättet används av bedragare för att flytta pengar som kommer från brott. Om man följer uppmaningen kan man medverka till penningtvätt, säger Maja Näsman, privatrådgivare Handelsbanken, till Nyheter24.

Nordeas bedrägeriexpert Amalia Krantz håller med:



– Du ska aldrig swisha vidare pengar även om någon ber dig. Det kan vara en del av ett penningtvättsupplägg och trots att du inte menar det kan du bidra till brottsligheten och penningtvätt.

Amalia Kratz, Nordea.

Kontakta din bank

Enigt Maja Näsman kan du alltid skicka tillbaka pengarna.

– Det går däremot bra att skicka tillbaka pengarna till ursprungsnumret. Om du känner dig misstänksam eller osäker, kontakta banken som kan ge dig råd. Ett litet tips är att Swish har en funktion där man kan blockera avsändaren, säger hon.