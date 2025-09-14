Nu införs fritidskortet – minst 500 kronor till barnfamiljer

Fritidskortet gör det möjligt för barn och unga att idrotta samtidigt som kostnaden för föräldrarna minskar.

Fritidskortet, vilket är ett bidrag som föräldrar kan söka för att barnen ska kunna aktivera sig, börja gälla den 15 september.

Redan från augusti kunde föreningar och kommunala kulturskolor ansöka om att bli en del av Fritidskortets register som ska ge barn och unga möjligheten till att idrotta och röra på sig.

Nytt bidrag från staten: "Jag tycker det är jättebra"

När nu staten kickar igång bidraget har Sveriges Radio begett sig till Vänersborg för att höra vad man anser om bidraget.

– Jag tycker det är jättebra för det ger alla möjlighet oavsett ekonomi att få göra aktiviteter och det är superviktigt, säger en förälder till Sverige Radio.

Vad som gäller varierar dock och storleken på bidraget kan skilja. Exempelvis har Nyheter24 tidigare rapporterat om de familjer som fått bostadsbidrag utbetalt under 2024 kan ha rätt till så mycket som 2 000 kronor per barn, så länge barnet är mellan 8 och 16 år.

Foto: Oscar Olsson/TT

Du kan få minst 500 kronor i bidrag: "Det är svårt för vissa"

Grundbeloppet ligger dock på 500 kronor.

– Sitter vi med ett underskott på 30 000 så gör vi kanske inte det nästa år för att vi fått ta del av fritidskortpengarna. Det är svårt för vissa med medlemsavgifterna så då tycker jag att detta gör skillnad, säger en som arbetar i den lokala fotobollsklubben i Vänersborg.