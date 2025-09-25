En vas från Ikea har nyligen sålts för 2 900 kronor på auktionssajten Tradera.

Auktionssajten Tradera har blivit en stor marknadsplats för samlarföremål, där allt från porslin till gamla cd-skivor kan säljas för svindlande summor. Föremål som många kanske köpt för en billig peng när de först släpptes kan plötsligt säljas för betydligt mer.

Vasen från Ikea är värd 2 900 kronor i dag

Nyligen såldes en stor keramisk vas från Ikeas PS JONSBERG-serie på Tradera för hela 2 950 kronor. Vasens höga pris är långt över nypris. Serien PS JONSBERG är designad av formgivaren Hella Jongerius.

För den som har gamla Ikea-vaser eller andra designföremål undangömda hemma kan det alltså löna sig att kolla upp marknadsvärdet. Kanske sitter du på en oväntad dyrgrip!

Vasen från Ikea såldes för 2 950 kronor på Tradera. Foto: Tradera

Det avgör värdet

Värdet på designföremål som denna vas avgörs bland annat av dess skick, sällsynthet och vem som har designat föremålet. En unik eller svårhittad vas kan höja priset rejält.

Nyligen såldes även en 50-tals-kaffekopp från Gefle för svindlande 13 200 kronor på Tradera.


