14 konkurser i år – så överlevde populära hamburgerkedjan

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 17:32
hamburgare
Brödernas glansdagar är över. Foto: Johan Nilsson/TT & Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT

Brödernas har några skakiga år bakom sig. Nu har hamburgerkedjans framtid avgjorts i Stockholms tingsrätt.

Alma Yttergren
Brödernas öppnade sin första restaurang i Liljeholmen 2017, och efter det gick expansionen fort. Som mest, kring 2023, fanns över 100 hamburgerhak i kedjan. Bakom Brödernas stod två brödrapar : Joakim Wiklander och Jonas Wiklander, samt NHL-stjärnan Mika Zibanejad och Monir Kalgoum. 

Men samma år började det gå trögare för Brödernas. Omsättningen minskade med 10 procent till 615 miljoner kronor, samtidigt som man gjorde en förlust på 175 miljoner kronor. I samma veva stängds tolv restauranger. 

NHL-stjärnan Mika Zibanejad är en av delägaran i Brödernas. Foto: Jnas Ekströmer/TT

Brödernas stora fall 

Men det var bara början. Sedan dess har Bröderna fortsatt att blöda ekonomiskt och restauranger har stängt på löpande band. Omsättningen sjönk till 545 miljoner 2024, och hösten samma år ansökte man om rekonstruktion.

Under 2025 har företaget fortsatt att blöda, och 14 krogar har fått stänga: 

  • Kista
  • Hornstull
  • Solna Strand
  • Farsta 
  • Odenplan
  • Enskede
  • Mälarhöjden
  • Liljeholmsgallerian
  • Sickla
  • Rosersberg
  • Äppelviken
  • Backaplan
  • Behrn Arena
  • Mood-gallerian

Undviker konkurs

Den 1 oktober kom beskedet att Brödernas undviker konkurs. Företaget har fått sina rekonstruktionsplaner godkända för 43 restauranger, enligt protokoll från Stockholm tingsrätt som Nyheter24 tagit del av. 

En anledning till det är att en finansiär gått in med 40 miljoner kronor. Beslutet kommer att träda i laga kraft den 10 oktober, om ingen överklagar beslutet. 

Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT

Brödernas som är kvar

  • Brödernas Arboga 
  • Brödernas Annedal
  • Brödernas Borlänge
  • Brödernas Gävle City
  • Brödernas Gustavsberg
  • Brödernas Drottninggatan
  • Brödernas Globen 
  • Brödernas Funäsdalen 
  • Brödernas Hudiksvall 
  • Brödernas Bromma 
  • Brödernas Helsingborg Hamn 
  • Brödernas Hansa 
  • Brödernas Enköping
  • Brödernas Duved 
  • Brödernas Hammarby Sjöstad 
  • Brödernas Knalleland 
  • Brödernas Järva 
  • Brödernas Hyllie 
  • Brödernas Knivsta 
  • Brödernas Kungsholmen 
  • Brödernas Kållered 
  • Brödernas Nordstan 
  • Brödernas Liljeholmskajen 
  • Brödernas Nacka 
  • Brödernas Nyköping 
  • Brödernas Järntorget 
  • Brödernas Mjölby 
  • Brödernas Mariestad 
  • Brödernas Jönköping
  • Brödernas Lidingö
  • Brödernas Täby
  • Brödernas Växjö 
  • Brödernas Telefonplan 
  • Brödernas Sundsvall 
  • Brödernas Umeå 
  • Brödernas Stadion
  • Brödernas Sala AB
  • Brödernas Vallentuna 
  • Brödernas Rörstrandsgatan 
  • Brödernas Viksjö
  • Brödernas Uppsala 
  • Brödernas Råsunda 

Brödernas Östermalm går i graven 

En restaurang som däremot får klappa igen är Brödernas Östermalm. Restaurangen har varit stängd sedan mars i år, efter en långdragen konflikt med hyresvärden om ventilationsproblem. 

Både Skatteverket och hyresvärden motsatte sig planen för rekonstruktion, enligt tingsrättens protokoll. 

