Brödernas har några skakiga år bakom sig. Nu har hamburgerkedjans framtid avgjorts i Stockholms tingsrätt.

Brödernas öppnade sin första restaurang i Liljeholmen 2017, och efter det gick expansionen fort. Som mest, kring 2023, fanns över 100 hamburgerhak i kedjan. Bakom Brödernas stod två brödrapar : Joakim Wiklander och Jonas Wiklander, samt NHL-stjärnan Mika Zibanejad och Monir Kalgoum.

Men samma år började det gå trögare för Brödernas. Omsättningen minskade med 10 procent till 615 miljoner kronor, samtidigt som man gjorde en förlust på 175 miljoner kronor. I samma veva stängds tolv restauranger.

NHL-stjärnan Mika Zibanejad är en av delägaran i Brödernas. Foto: Jnas Ekströmer/TT

Brödernas stora fall

Men det var bara början. Sedan dess har Bröderna fortsatt att blöda ekonomiskt och restauranger har stängt på löpande band. Omsättningen sjönk till 545 miljoner 2024, och hösten samma år ansökte man om rekonstruktion.

Annons

Under 2025 har företaget fortsatt att blöda, och 14 krogar har fått stänga:

Kista

Hornstull

Solna Strand

Farsta

Odenplan

Enskede

Mälarhöjden

Liljeholmsgallerian

Sickla

Rosersberg

Äppelviken

Backaplan

Behrn Arena

Mood-gallerian

Undviker konkurs

Den 1 oktober kom beskedet att Brödernas undviker konkurs. Företaget har fått sina rekonstruktionsplaner godkända för 43 restauranger, enligt protokoll från Stockholm tingsrätt som Nyheter24 tagit del av.

En anledning till det är att en finansiär gått in med 40 miljoner kronor. Beslutet kommer att träda i laga kraft den 10 oktober, om ingen överklagar beslutet.

Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT

Brödernas som är kvar

Brödernas Arboga

Brödernas Annedal

Brödernas Borlänge

Brödernas Gävle City

Brödernas Gustavsberg

Brödernas Drottninggatan

Brödernas Globen

Brödernas Funäsdalen

Brödernas Funäsdalen

Brödernas Hudiksvall

Brödernas Bromma

Brödernas Helsingborg Hamn

Brödernas Hansa

Brödernas Enköping

Brödernas Duved

Brödernas Hammarby Sjöstad

Brödernas Knalleland

Brödernas Järva

Brödernas Hyllie

Brödernas Knivsta

Brödernas Kungsholmen

Brödernas Kållered

Brödernas Nordstan

Brödernas Liljeholmskajen

Brödernas Nacka

Brödernas Nyköping

Brödernas Järntorget

Brödernas Mjölby

Brödernas Mariestad

Brödernas Jönköping

Brödernas Lidingö

Brödernas Täby

Brödernas Växjö

Brödernas Telefonplan

Brödernas Sundsvall

Brödernas Umeå

Brödernas Stadion

Brödernas Sala AB

Brödernas Vallentuna

Brödernas Rörstrandsgatan

Brödernas Viksjö

Brödernas Uppsala

Brödernas Råsunda

Brödernas Östermalm går i graven

En restaurang som däremot får klappa igen är Brödernas Östermalm. Restaurangen har varit stängd sedan mars i år, efter en långdragen konflikt med hyresvärden om ventilationsproblem.