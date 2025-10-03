Brödernas öppnade sin första restaurang i Liljeholmen 2017, och efter det gick expansionen fort. Som mest, kring 2023, fanns över 100 hamburgerhak i kedjan. Bakom Brödernas stod två brödrapar : Joakim Wiklander och Jonas Wiklander, samt NHL-stjärnan Mika Zibanejad och Monir Kalgoum.
Men samma år började det gå trögare för Brödernas. Omsättningen minskade med 10 procent till 615 miljoner kronor, samtidigt som man gjorde en förlust på 175 miljoner kronor. I samma veva stängds tolv restauranger.
Brödernas stora fall
Men det var bara början. Sedan dess har Bröderna fortsatt att blöda ekonomiskt och restauranger har stängt på löpande band. Omsättningen sjönk till 545 miljoner 2024, och hösten samma år ansökte man om rekonstruktion.
Under 2025 har företaget fortsatt att blöda, och 14 krogar har fått stänga:
- Kista
- Hornstull
- Solna Strand
- Farsta
- Odenplan
- Enskede
- Mälarhöjden
- Liljeholmsgallerian
- Sickla
- Rosersberg
- Äppelviken
- Backaplan
- Behrn Arena
- Mood-gallerian
Undviker konkurs
Den 1 oktober kom beskedet att Brödernas undviker konkurs. Företaget har fått sina rekonstruktionsplaner godkända för 43 restauranger, enligt protokoll från Stockholm tingsrätt som Nyheter24 tagit del av.
En anledning till det är att en finansiär gått in med 40 miljoner kronor. Beslutet kommer att träda i laga kraft den 10 oktober, om ingen överklagar beslutet.
Brödernas som är kvar
- Brödernas Arboga
- Brödernas Annedal
- Brödernas Borlänge
- Brödernas Gävle City
- Brödernas Gustavsberg
- Brödernas Drottninggatan
- Brödernas Globen
- Brödernas Funäsdalen
- Brödernas Hudiksvall
- Brödernas Bromma
- Brödernas Helsingborg Hamn
- Brödernas Hansa
- Brödernas Enköping
- Brödernas Duved
- Brödernas Hammarby Sjöstad
- Brödernas Knalleland
- Brödernas Järva
- Brödernas Hyllie
- Brödernas Knivsta
- Brödernas Kungsholmen
- Brödernas Kållered
- Brödernas Nordstan
- Brödernas Liljeholmskajen
- Brödernas Nacka
- Brödernas Nyköping
- Brödernas Järntorget
- Brödernas Mjölby
- Brödernas Mariestad
- Brödernas Jönköping
- Brödernas Lidingö
- Brödernas Täby
- Brödernas Växjö
- Brödernas Telefonplan
- Brödernas Sundsvall
- Brödernas Umeå
- Brödernas Stadion
- Brödernas Sala AB
- Brödernas Vallentuna
- Brödernas Rörstrandsgatan
- Brödernas Viksjö
- Brödernas Uppsala
- Brödernas Råsunda
Brödernas Östermalm går i graven
En restaurang som däremot får klappa igen är Brödernas Östermalm. Restaurangen har varit stängd sedan mars i år, efter en långdragen konflikt med hyresvärden om ventilationsproblem.
Både Skatteverket och hyresvärden motsatte sig planen för rekonstruktion, enligt tingsrättens protokoll.