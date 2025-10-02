Ett slagsmål bröt ut på mellan gäster och personal på Texas Loghorn i Falun. Vittnen till händelsen blev en fullsatt restaurang med flera barn.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger ägaren Marzana Kazi till Nyheter24.



Löningshelg i Falun och på Texas Loghorn var det full rulle, när ett stort bråk bröt ut mellan några gäster och en person ur personalen. Enligt polisen föranleddes slagsmålet av att en grupp gäster var missnöjda med servicen.

Enligt ägaren Marzana Kazi hade sällskapet om åtta personer bokat bord, men eftersom det var fullt så dröjde det några minuter innan de fick slå sig ned och beställa dricka. Drycken kom sedan inte ut tillräckligt snabbt, enligt en kvinnlig gäst som valde att gå till baren för att klaga.

Kvinna filmade personalen på Texas Longhorn

Enligt personalen på Texas Longhorn, började kvinnan sedan filma de anställda och andra gäster. Hon ska även ha gått in i köket. Sällskapet blev även ombedda att lämna restaurangen, men vägrade.

– Hon var jättesur och kastade massa skit på min personal, medan hon filmade. Då tog min kock tag i hennes handled så att mobilen ramlade i backen, säger Marzana Kazi till Nyheter24.

Enligt polisen bröt sedan slagsmål ut mellan kocken och två av gästerna. Två 17-åringar som jobbade i köket, hamnade mitt i bråket.

– En av dem hamnade mitt emellan och fick någon typ av smäll i bröstet och en spark. Den andra blev väldigt chockad, säger Kazi.

Marzana Kazi äger Texas Longhorn i Falun. Foto: Privat

Slagsmål inför full restaurang

Bråket skedde inför den fullsatta restaurangen och många av gästerna, vissa av dem barn, blev vittne till händelsen. Larmet kom till polisen 19.21, och en patrull var på plats efter bara några minuter och situationen lugnade sig snabbt. Fyra anmälningar om misshandel är upprättade efter kvällen, och de misstänkta är en kvinna i 55-årsåldern, en man i 65-årsåldern och en man i 25-årsåldern.

Efter slagsmålet höll Texas Longhorn stängt på söndagen, och skrev på Facebook:

"Hej vänner 💛

Efter gårdagens allvarliga incident gör att vi idag måste hålla stängt för att ta hand om våra kollegor...

...Idag behöver vår personal tid att återhämta sig, och därför håller vi stängt. Vi är tillbaka starkare igen på måndag och ser fram emot att välkomna er då."





I inlägget överöstes Texas Longhorn med kärlek, vilket hjälpt personalen att gå vidare efter det som hänt. Nu är restaurangen åter öppen. Enligt ägaren är stämningen trygg, men en av de yngre har haft svårt att sova på nätterna.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Det är helt galet, allt för att det var en väntetid på allt som allt, max tio minuter, femton minuter, vilket inte är så konstigt på en fullsatt restaurang, säger Marzana Kazi och fortsätter: