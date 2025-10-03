Nyheter24
Äckliga fyndet i Icas krossade tomater: "Bisarrt"

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 13:33
Genrebilder. Foto: Gorm Kallestad/TT & Cornelius Poppe/TT

Det var i måndags som Ica-kunden skulle laga spagetti med köttfärssås och upptäckte något udda i förpackningen med krossade tomater.

När mannen smakade på sin färdiglagade köttfärssås var det något som inte stämde. 

– Det smakade surt, har han berättat för Expressen

Mannen hade använt sig av Icas egna krossade tomater med chili när han tillagade sin köttfärssås. När han insåg att smaken inte var som den brukar tog han sig en kik i förpackningen, och där upptäckte han något som såg ut som en mus. 

– Jag har mått så fruktansvärt illa och inte kunnat äta något sedan dess. Det är så bisarrt och äckligt, säger Ica-kunden till Expressen. 

Ica: "Någon form av mögel"

Nyheter24 har varit i kontakt med Ica, som menar att det troligtvis inte rör sig om en mus. 

"Vår gissning är att det rör sig om någon form av mögel. Produktionsprocessen är helt sluten, så det ska inte kunna vara ett djur men vi har bett kunden att skicka in detta till oss så att vi kan göra en analys", skriver Gabriella Ohlzon, pressansvarig på Ica Gruppen, i ett mejl. 

Kunden berättar att han skickat en bild på föremålet till Ica, och att det tydligt syns att det är päls.

– Dessutom är det ju en stor klump som ser ut som ett huvud, säger han. 

