Skatteverket varnar för angripare: "Kan lura vem som helst"

Skatteverket vill nu uppmärksamma alla svenskar på att tänka säkert och agera smart.

– Gör det inte lätt för angriparen, säger Peter Burgos,it-säkerhetsspecialist på Skatteverket.

De flesta har nog missat att EU:s årliga informationssäkerhetsmånad pågår, men den innebär att ett gäng myndigheter deltar i en kampanj för att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

I Sverige heter årets kampanj "Tänk säkert", och är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen.

I ett pressmeddelande som Skatteverket skickade ut på torsdagen står det:

"När risken för hackerattacker ökar i samhället behöver alla skydda sin digitala information. Det kan exempelvis vara att skydda information som du hanterar i dokument och handlingar. Det kan också handla om att vara uppmärksam på hur och när du skickar e-post, klickar på länkar och hur du använder din dator eller telefon."

Ser sms:et falskt ut? Var försiktig. Foto: Martina Holmberg / TT

Skatteverket: Var försiktiga

Skatteverket menar att bedragarnas bluffar blir allt mer avancerade, och svårare att upptäcka.

– I takt med att vi blir mer uppmärksamma på, och skeptiska mot, vanligt förekommande phishing-mejl så utvecklas även tillvägagångssätten för angripare att rikta sina attacker. Med hjälp av AI kan utskicken se väldigt professionella ut, vilket kan lura vem som helst, säger Peter Burgos, it-säkerhetsspecialist på Skatteverket i pressmeddelandet.

Skatteverket på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT

Då ska du vara extra uppmärksam

Som privatperson är det viktigt att vara extra uppmärksam på sms och mejl. Skatteverket ber endast om kontouppgifter via e-tjänster efter att du loggat in med legitimation, aldrig genom mejl eller sms.

– Tänk säkert, agera smart. Gör det inte lätt för angriparen, säger Peter Burgos.

