Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Skatteverket

Skatteverket varnar för angripare: "Kan lura vem som helst"

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 07:51
Uppdaterad: 3 okt. 2025, kl. 08:09
EN tant och SKatteverket
Skatteverkets uppmaning: "Agera smart" Foto: Pexels & Janerik Henriksson/TT

Skatteverket vill nu uppmärksamma alla svenskar på att tänka säkert och agera smart.
– Gör det inte lätt för angriparen, säger Peter Burgos,it-säkerhetsspecialist på Skatteverket.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Skatteverket, Bedrägerier

De flesta har nog missat att EU:s årliga informationssäkerhetsmånad pågår, men den innebär att ett gäng myndigheter deltar i en kampanj för att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

I Sverige heter årets kampanj "Tänk säkert", och är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen.

I ett pressmeddelande som Skatteverket skickade ut på torsdagen står det: 

"När risken för hackerattacker ökar i samhället behöver alla skydda sin digitala information. Det kan exempelvis vara att skydda information som du hanterar i dokument och handlingar. Det kan också handla om att vara uppmärksam på hur och när du skickar e-post, klickar på länkar och hur du använder din dator eller telefon."

Ser sms:et falskt ut? Var försiktig. Foto: Martina Holmberg / TT
Ser sms:et falskt ut? Var försiktig. Foto: Martina Holmberg / TT

MISSA INTE: Gäster och kock i slagsmål på Texas Longhorn: "Chockad"

Skatteverket: Var försiktiga 

Skatteverket menar att bedragarnas bluffar blir allt mer avancerade, och svårare att upptäcka.

Annons

– I takt med att vi blir mer uppmärksamma på, och skeptiska mot, vanligt förekommande phishing-mejl så utvecklas även tillvägagångssätten för angripare att rikta sina attacker. Med hjälp av AI kan utskicken se väldigt professionella ut, vilket kan lura vem som helst, säger Peter Burgos, it-säkerhetsspecialist på Skatteverket i pressmeddelandet.

Skatteverket på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT
Skatteverket på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT

LÄS MER: Experten varnar för toppslätskivling – växer i Sverige

Då ska du vara extra uppmärksam

Som privatperson är det viktigt att vara extra uppmärksam på sms och mejl. Skatteverket ber endast om kontouppgifter via e-tjänster efter att du loggat in med legitimation, aldrig genom mejl eller sms. 

– Tänk säkert, agera smart. Gör det inte lätt för angriparen, säger Peter Burgos.

Fått ett mejl som du tror är falskt?

  • Klicka inte på länkar 
  • Skanna inte QR-koder 
  • Öppna int ebilagor 
  • Svara inte på meddelandet 
  • Ge aldrig ut bankkontonummer eller kreditkortsnummer

LÄS MER: Pensionär över 66? Så mycket sänks din skatt 2026

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
07:51
Nyheter
/ Inrikes

Skatteverket varnar för angripare: "Kan lura vem som helst"

Idag
05:30
Nyheter
/ Inrikes

Rapport: Mer grönt och mindre kött räddar planeten

Idag
05:02
Nyheter
/ Inrikes

Del av väg stängs – Trafikverket bygger grodväg

Idag
00:16
Nyheter
/ Inrikes

60-årig man död i villabrand

Igår
22:01
Nyheter
/ Motor

Här får du inte längre köra med dubbdäck – från 1 oktober

Igår
21:32
Nyheter
/ Inrikes

Vinnaren av årets kock: "Känns helt overkligt"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons