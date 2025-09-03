Hushåll i Sjöbo får utbetalning i höst – det är orsaken

Återbetalningen är en belöning för invånarnas arbete med sopsortering.
– Det här är ett resultat av att man arbetat med detta länge i Sjöbo kommun, sa Isabella Björk, avfallsansvarig på tekniska förvaltningen, inför den första utbetalningen för ett år sedan, skriver Skånska Dagbladet.
Kommunen delar ut pengar – så mycket får hushållen i höst
Sedan kommunen tog över förpackningsinsamlingen i fjol har ersättningen från producenterna blivit högre än väntat. Hushållen kommer därför att belönas för hur mycket och hur bra de sorterar sina sopor.
Ett genomsnittligt villahushåll kommer att få cirka 350 kronor tillbaka. Avdraget gäller endast hushåll, inte företag. Man måste dessutom vara fastighetsägare när fakturan skickas.
– Ju duktigare man är på att sortera, desto mer pengar får man tillbaka, säger Thomas Persson, ordförande i tekniska nämnden, till tidningen.
Rådet: Fortsätt sortera
Persson betonar även att många hushåll kan få en nollfaktura på sophämtningsdelen, men det betyder inte att man slipper alla kommunala avgifter, så som VA-avgiften.
– Rådet till alla Sjöbobor är att fortsätta sortera. Det är inte bara bra för miljön, det visar sig även på räkningarna, säger han till Ystads Allehanda.