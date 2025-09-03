Hushåll i Sjöbo får utbetalning i höst – det är orsaken

I november 2025 kommer flera hushåll i Sjöbo kommun att få pengar tillbaka.

Återbetalningen är en belöning för invånarnas arbete med sopsortering.

– Det här är ett resultat av att man arbetat med detta länge i Sjöbo kommun, sa Isabella Björk, avfallsansvarig på tekniska förvaltningen, inför den första utbetalningen för ett år sedan, skriver Skånska Dagbladet.

Kommunen delar ut pengar – så mycket får hushållen i höst

Sedan kommunen tog över förpackningsinsamlingen i fjol har ersättningen från producenterna blivit högre än väntat. Hushållen kommer därför att belönas för hur mycket och hur bra de sorterar sina sopor.

Ett genomsnittligt villahushåll kommer att få cirka 350 kronor tillbaka. Avdraget gäller endast hushåll, inte företag. Man måste dessutom vara fastighetsägare när fakturan skickas.

– Ju duktigare man är på att sortera, desto mer pengar får man tillbaka, säger Thomas Persson, ordförande i tekniska nämnden, till tidningen.

Rådet: Fortsätt sortera

Persson betonar även att många hushåll kan få en nollfaktura på sophämtningsdelen, men det betyder inte att man slipper alla kommunala avgifter, så som VA-avgiften.