Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Vatten

Extrem prishöjning på vatten och avlopp – här är det dyrast

Publicerad: 8 okt. 2025, kl. 06:00
Uppdaterad: 8 okt. 2025, kl. 07:25
Vattenho, vatten kran, plånbok
Vattnet blir allt dyrare. Foto: Janerik Henriksson/TT/Henrik Montgomery/TT/Staffan Löwstedt/TT

Vatten- och avloppstaxorna skenar för landets fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, visar en ny studie.
– Det är långt över inflationen, det blir en tung nota för hushåll och fastighetsägare, säger Rikard Silverfur, ordförande för Nils Holgerssongruppen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Vatten, avlopp

Fjärrvärmekostnaderna har blivit i snitt över nio procent dyrare i år, den näst högsta ökningen hittills, enligt en tidigare rapport från Nils Holgerssongruppen, en sammanslutning av fastighetsägare som mäter olika priser som i nästa steg påverkar hushållens boendekostnader.

Nu kommer nästa delrapport: Vatten- och avloppstaxorna har i år stigit med i snitt nästan elva procent jämfört med 2024.

— Precis som för fjärrvärmen, med undantag för förra året, den högsta ökningen hittills, säger Rikard Silverfur.

LÄS MER: Svensk godisfavorit kan stoppas – Haribo stämmer godisjätten

VA-taxan steg 14 procent 2024

I fjol steg VA-taxorna med i genomsnitt nästan 14 procent.

Annons

VA-taxorna är ihop med fjärrvärmen, och räntekostnader, en fastighetsägares/bostadsrättsförenings tyngsta poster – kostnader som landar hos de boende.

Genomgången av kommunernas VA-taxor visar på stora skillnader. I Säffle och Åmål är höjningen över 50 procent, men det finns också några få kommuner som sänker eller håller den oförändrad. 

Dyrast totalt sett är vattnet och avloppet i Trosa kommun, 14 000 kronor per år och lägenhet (enligt Nils Holgerssons typlägenhet). Billigast är Fagersta, 3 100 kronor per år.

— Det är enorma skillnader som vi inte tycker är acceptabla, säger Rikard Silverfur.

LÄS MER: Varning för akut elbrist i vinter – priset kan rusa

”Det är fel”

Bakgrunden till de skenande taxorna är den stora underhållsskulden många kommuner har för sitt vatten- och avloppssystem, kostnader och därmed taxehöjningar som Rikard Silverfur har viss förståelse för.

— Vi förstår att de gör så, men vi menar att det är fel att hushållen ensam får bära detta, säger han och efterfrågar insatser från staten och kommunerna.

LÄS MER: Stor brist på livsmedlet – butikshyllorna gapar tomma

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
07:36
Nyheter
/ Ekonomi

ABB i mångmiljardaffär

Idag
07:05
Nyheter
/ Ekonomi

Lägre vinst för Ica

Idag
06:00
Nyheter
/ Ekonomi

Extrem prishöjning på vatten och avlopp – här är det dyrast

Idag
05:31
Nyheter
/ Privatekonomi

Inget kollektivavtal? Då förlorar du tusenlappar i pension

Idag
04:31
Nyheter
/ Ekonomi

Extremväder slår mot indiska teproducenter

Igår
22:08
Nyheter
/ Ekonomi

Wall Streets breda index bröt trend – dök

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons