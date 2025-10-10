Nyheter24
Snuset kan bli 30 kronor dyrare – om skatten höjs

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 10:08
Uppdaterad: 10 okt. 2025, kl. 10:23
Finansminister Elisabeth Svantesson, snus och pengar.
Finansminister Elisabeth Svantesson kritiserar EU:s förslag om högre skatt på tobak. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Caisa Rasmussen/TT

EU:s förslag om att införa höjda skatter på vitt snus kritiseras hårt av Sveriges finansminister.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

EU, Sverige

Helt orimligt, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) om föreslagna nya minimiskatter på tobak i EU – inklusive det vita snuset.

När EU-kommissionen i somras lade fram sitt förslag om att uppdatera sitt tobaksskattedirektiv lade man även in en miniminivå för nikotinpåsar – mer kända som vitt snus.

Nya skatten kan göra snuset 30 kronor dyrare

Sverige säger dock nej till förslaget som det ser ut just nu. Och eftersom skattefrågor i EU kräver enhällighet kan finansministern luta sig mot sitt veto.

– Skulle deras förslag bli verklighet handlar det om 20-23 kronor mer på en dosa vilket är helt orimligt. Att någon ska komma och säga till oss: nu måste ni chockhöja det vita snuset. Det kommer inte att hända, säger Svantesson på väg in till en första diskussion om förslaget med övriga EU-finansministrar i Luxemburg.

På mötet kommer barska svenska nej även att framföras om de nya inkomstkällor som EU-kommissionen vill ha in i nästa långtidsbudget, bland annat i form av pengar från just minimiskatten på tobak.

