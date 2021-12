Priset på den nederländska gasbörsen föll under måndagsförmiddagen med ytterligare närmare 20 procent till som lägst omkring 90 euro/MWh, efter att under förra veckan varit uppe på över 180 euro/MWh. Ett högt gaspris pressar upp elpriset på kontinenten, som i sin tur smittar av sig via elkablar in i södra Sverige.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/nyheter/ekonomi/979278-gaspris-faller-ytterligare Kopiera länken De europeiska pristopparna har fått mängder av tankfartyg med amerikansk gas att ta sikte på Europa, vilket då pressat tillbaka priset. Varför den ryska gasen strömmar tillbaka österut har blivit föremål för politiskt bråk, som faller tillbaka på de rysk-västliga spänningarna kring Ukraina. Rysslands president Vladimir Putin har vid flera tillfällen bestämt nekat till att ryssarna begränsar gasexporten till Europa. Han hävdar att tyska gasimportörer säljer gasen tillbaka. Ett normalt gaspris före det senaste halvårets rusning låg kring 20 euro/MWh.